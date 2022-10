Shipping e logistica incontrano l’industria, a Genova una “seaside edition” dal 26 al 28 ottobre

Genova. Dopo il successo della sesta edizione realizzata a Milano (dal 9 all’11 marzo) la kermesse Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry promossa da Regione Liguria, Spediporto e The International Propeller Clubs scende al mare a Genova. Da mercoledì 26 a sabato 28 ottobre all’auditorium dell’Acquario verrà proposta una seaside edition mirata a presentare ai grandi player dell’industria nazionale e internazionale gli asset e le potenzialità dell’hub logistico portuale genovese.

La seaside edition si terrà a Genova, ma affrontando il tema dello sviluppo portuale e logistico, andrà a coinvolgere tutto il territorio ligure e quindi le tre città portuali: Genova, La Spezia e Savona. L’obiettivo dell’evento è quello di presentare le potenzialità che il territorio offre e le opportunità di investimento e sviluppo del sistema logistico-portuale ligure.

Sarà un evento “residenziale” che intende attrarre potenziali provider di soluzioni di logistica e investitori a Genova e in Liguria, che potranno partecipare ad esclusive attività di networking e sociali (Vip & Social Program) e a visite tecniche alle infrastrutture logistiche del territorio.

Questi i temi principali che saranno affrontati. Qui il programma completo.

1. Quali vocazioni per gli hub logistici liguri in prospettiva 2035

2. Le infrastrutture logistiche: cantieri, progetti, proposte

3. Dal retroporto di sosta e transito all’area logistica di lavorazione

4. Il porto e l’industria, uno sviluppo collaborativo è possibile

5. Una logistica digitale per un’economia digitale: cavi, dati, documenti

6. La logistica del cibo fresco

7. Parliamo di energia

8. Focus hub genovese

1. La Green Logistics Valley

2. Le ZLS per lo sviluppo del contesto produttivo e logistico

3. Il ro-ro nel hub genovese