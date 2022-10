Sfonda a calci e pugni la porta della casa della ex fidanzata: 42enne arrestato

Genova. Erano le 21.45 di venerdì scorso quando un 42enne si è presentato sotto casa della ex fidanzata, a Voltri, e ha cominciato a suonare il campanello per farsi aprire. Lei, che già aveva sporto denuncia verso di lui alle forze dell’ordine, si è rifiutata di aprirgli.

Così l’uomo, fuori di sé, ha cominciato a tirare calci e pugni alla porta d’ingresso fino a sfondarla e a riuscire a entrare.

Poi, una volta entrato, ha lanciato contro la donna uno zaino e altri oggetti, senza riuscire a colpirla, per poi riuscire e andarsene.

Giunti sul posto gli agenti hanno intercettato il 43enne all’entrata del portone e lo hanno accompagnato in Questura.

L’uomo è stato arrestato per violenza privata, e denunciato inoltre per atti persecutori.