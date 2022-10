Sestiere del Molo, torna ‘Sguardi’ dal 28 ottobre al 1° novembre

Genova. Dal 28 ottobre al 1 novembre 2022 si svolgerà la seconda edizione di “SGUARdI – Aperture sul Sestiere del Molo”, cinque giornate per scoprire e riscopire il Sestiere del Molo e il centro storico genovese, con nuovi sguardi.

Un programma ricco di iniziative e appuntamenti: visite guidate, laboratori, inaugurazioni, spettacoli, parate mascherate, all’insegna della partecipazione, della cittadinanza attiva e della riattivazione degli spazi comunitari.

Tra gli enti e le associazioni coinvolte:

Cooperativa Il Ce.Sto | Electropark | Forevergreen | Good Kids | Cooperativa Pandora | Slackline

Liguria ASD | SìSport | Coop Dafne | Ass Cult Santa Maria di Castello | AFET | Coop Pandora |

Co.Ser.Co | Don Carlo Parodi (Chiesa di San Donato) | R. Frio | F. Bonora | Cooperativa Lanza del

Vasto | Cooperativa Il Laboratorio | Teatro Scalzo | MadLab | BluePort Tattoo | Synergika Ssd |

Circolo Fond. Culturale Amon | Solidarietà e Lavoro | Books in the Piazza

In collaborazione con:

Civ Antiche Vie – San Bernardo e dintorni | Civ di Sarzano Sant’Agostino | Civ Genovino – Erbe Pollaiuoli Canneto |Rete Contatto Genova | Distretto del Design

L’iniziativa è promossa dal Patto di sussidiarietà per un Nuovo Sestiere del Molo, nato al fine di lavorare alla rignerazione urbana e sociale del quartiere. Il Patto coinvolge oltre 50 tra enti, associazioni e realtà attive sul territorio, ed è in co-progettazione con l’amministrazione comunale in quanto parte del Piano Integrato Caruggi.

In occasione della seconda edizione di “SGUARdI”, non solo intrattenimento e cultura per grandi e piccini: saranno anche inaugurate nuove attività commerciali, da intendersi anche come spazi di socialità, cultura e vita di comunità, per residenti e turisti.

Il programma aggiornato sul sito