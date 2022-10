Serie D: vittorie, in rimonta, per Sestri Levante e Vado, che balzano in vetta alla classifica

Genova. Sestri Levante e Vado vincono, in rimonta, le rispettive gare con Castellanzese e Borgosesia e volano in vetta alla classifica, scavalcando la Sanremese, frenata sul pareggio (0-0) dall’Asti.

Pareggiano Ligorna (0-0 con il Casale) e con lo stesso punteggio Fezzanese- Pont Donnaz si dividono la posta.

Il Sestri Levante di mister Barilari, sotto di due reti, nel match casalingo con la Castellanzese, riesce nell’impresa di effettuare la ‘remuntada’ , grazie ad una rete realizzata in pieno extra time.

La Castellanzese fa la voce grossa nel primo tempo segando una doppietta con Compagnoni ed il portiere Pilotti, para un calcio di rigore a Marquez.

I corsari si scatenano nella ripresa, accorciano le distanze con Pane (sui rigore), pareggiano (all’80°) con Rovido e mettono la freccia con Candiano, il cui tiro supera Pilotti, facendo esplodere il ‘Sivori’.

Il Vado si regala il primato in classifica, dopo la sofferta e meritata vittoria. sul Borgosesia.

I rossoblù di mister Didu in vantaggio con Di Renzo, vengono raggiunti (Marra, su rigore) e superati (Fossati) dal Borgosesia, prima di effettuare il contro sorpasso con Lo Bosco ed ancora con Di Renzo.

La Sanremese, fermata sul pareggio (0-0) dall’Asti, perde il primato in classifica.

“Le tante assenze non devono essere un alibi per giustificare una brutta partita – afferma il mister matuziano Giannini – in casa facciamo fatica nel fraseggio, nell’imporre il nostro gioco, cosa che ci riesce molto meglio in trasferta”.

La Fezzanese pareggia (0-0) con il Pont Donnaz ed mi mister spezzino Turi elogia suoi giocatori: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché hanno fatto una grande prestazione”.

Il Ligorna, solido, concreto, attento e velenoso nelle ripartente crea grattacapi al quotato Casale, portando a casa un punto prezioso che fa classifica e morale.

“Meritavamo, come in altre occasioni, qualcosa in più – dichiara Mister Roselli – i ragazzi stanno migliorando, mettiamo via la bella prestazione, l’ottimo risultato e pensiamo già alla prossima gara con il Chieri”.