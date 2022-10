Serie D, con il Borgosesia il Ligorna trova la seconda vittoria consecutiva: è la prima volta in campionato

Genova. Seconda vittoria consecutiva per il Ligorna che, guidato da Stefano Conti causa squalifica di mister Roselli, si impone sul Borgosesia. Continua, dunque, la striscia positiva dei biancoblù, reduci dalla vittoria contro il Chieri e da un bottino complessivo di 12 punti in 6 partite.

Una sfida, quella di Genova, che i biancoblù hanno cercato di indirizzare fin da subito. Due occasioni, prima con Donaggio poi con un potenziale calcio di rigore su Cericola, hanno preceduto la rete del vantaggio dei Ligorna, giunta nel recupero il primo tempo grazie allo stacco aereo di Donaggio. Nel secondo tempo i padroni di casa cercano di chiudere la partita e mettono in ghiaccio la sfida al 59′, quando Cericola trova il doppio vantaggio che vale i tre punti.

“Vittoria da squadra che ci dà continuità – afferma Matteo Cericola – ora però testa bassa e pedalare che la strada è ancora lunga”. D’accordo anche Luca Donaggio che aggiunge: “Il Borgosesia è una squadra giovane che gioca molto la palla, ma noi l’abbiamo preparata bene e siamo riusciti a prenderci tutta la posta in palio”.

“Oggi è la prima volta che vinciamo due partite consecutive da quando questo staff siede sulla panchina della prima squadra – questo il commento a caldo dell’allenatore in seconda Stefano Conti – Oltre a questo aspetto sono contento del fatto che abbiamo interpretato la partita benissimo contro una squadra molto giovane che sa giocare bene a calcio. Sapevo che avremmo potuto avere difficoltà a interpretare la gara. Nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni con Donaggio e con un rigore dubbio su Cericola. Sbloccata poi la partita, i ragazzi non si sono fatti schiacciare e hanno tenuto bene il campo. Nel secondo tempo c’è stata un’altra situazione da rigore su Gerbino e poi siamo andati sul 2-0. Devo dire che dopo il doppio vantaggio forse abbiamo concesso qualche metro agli avversari, molto bravi a far girare la palla. Allo stesso tempo devo dire però che non abbiamo sofferto più di tanto e quindi siamo molto contenti”.

“A mister Roselli – racconta – ho già detto ironicamente che la mia dote principale è che sono fortunato, ma la verità è che sono fortunato di vederlo lavorare con i ragazzi e di poter lavorare con un gruppo che ha voglia di crescere e vincere. Inoltre, una cosa che mi riempie di gioia è l’esordio di Maresca, un 2003 che ho avuto in Goliardica. Un altro ottimo segnale nella direzione che abbiamo intrapreso: quanto più spazio possibile ai giovani. Ora dopo la gioia di oggi mi riprendo il mio posto da allenatore in seconda”.