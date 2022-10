Serie C Silver, pokerissimo del Sestri: superato il My Basket

Genova. La Pallacanestro Sestri mette la quinta in Serie C Silver. Gli uomini di coach Guida ritornano romanticamente in quello che è stato per anni il palazzetto di casa, ovvero il PalaFigoi, trovando i due punti nella sfida contro il My Basket Genova di coach Innocenti e rimanendo dunque in testa alla classifica insieme al CUS Genova.

Avvio convincente da parte dei Seagulls, bravi ad affrontare al meglio la difesa a zona 1-3-1 impostata dai padroni di casa. Sestri ingrana, inizia a trovare buoni tiri e difende forte, chiudendo la prima frazione sul 17-17. Piccolo blackout a inizio secondo quarto, con i sestresi che però riprendono subito la strada trascinati da due ottimi Cavallaro e Pittaluga, nonché da una prestazione di squadra importante che conduce i Seagulls sul +5 all’intervallo lungo.

Al rientro in campo fase difficile per i ragazzi allenati da Francesco Guida, costretti a trovare una soluzione all’espulsione di Pintus e a riprendersi da una fase di nervosismo sul campo. In pochi minuti la squadra si registra e i ragazzi riescono a riprendere la bussola, anche grazie all’apporto di Khelifi. Nell’ultima frazione i Seagulls allungano grazie a un’ottima tecnica, a una buona circolazione di palla contro la zona, a ottimi tiri da fuori e alla difesa, capace di tenere gli uomini chiave del My sotto i loro standard. La sfida si chiude così con il +10 per Sestri.

Questo il commento di coach Guida: “Siamo stati molto bravi ad attaccare la loro zona 1-3-1, abbiamo preso soluzioni al tiro molto efficaci e abbiamo mosso bene la palla. Abbiamo mostrato grande tecnica individuale e collettiva. Abbiamo superato durante la partita momenti di difficoltà e questa è una cosa molto positiva. Siamo contenti per il risultato, le vittorie non piovono dal cielo ma sono sempre frutto del lavoro che facciamo durante la settimana, delle attenzioni particolari e di tutte le componenti: società, giocatori e staff. Quindi ci godiamo questa vittoria ben sapendo che dobbiamo affrontare altre partite e che il campionato è lungo”.

Il tabellino:

MY BASKET GENOVA – PALLACANESTRO SESTRI 59-69

(Parziali: 17-17; 29-34; 45-47)

MY BASKET GENOVA: Prezioso, Caversazio 2, Giacomini 13, Pesce 7, Calabrese, Innocenti S. 9, Costa, Poirè 2, Zito 17, Penco 6, Alloisio 1, Neri 2. Coach: Innocenti.

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 15, Cavallaro 26, Zerbino, Muzzì 1, Massabò, Pintus 6, Gallo 8, Barnini 2, Khelifi 11, Capittini, Grosso. Coach: Guida. Assistenti: Calvia e Milo.

Cavallaro, top scorer dell’incontro