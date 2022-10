Serie B1, Rimont Progetti Genova supera al tiebreak le torinesi del Caselle Volley

Genova. Trasferta vittoriosa, anche se molto combattuta, per la Rimont Progetti Genova. Sabato 22 ottobre a Torino contro la locale squadra del Caselle Volley sono stati necessari cinque set per portare a casa la prima vittoria in trasferta di questo campionato nazionale di serie B1.

Partenza in salita per le genovesi a causa dell’inizio molto aggressivo delle avversarie specie al servizio. Primo set a favore delle torinesi. La Rimont Progetti Genova recupera però tranquillità e sale in cattedra mettendo in mostra un ottimo gioco collettivo. Prese le misure alle avversarie in ricezione e a muro vince i due set successivi mostrando una netta superiorità specie in attacco. Un inizio di quarto set con qualche errore di troppo rimette in gioco Caselle che si porta in parità. Al tie break le giocatrici della Rimont iniziano con molta determinazione e creano un gap di quattro/cinque punti che mantengono fino alla fine e che portano alla vittoria del match. Da sottolineare gli ingressi di Silvia Truffa e Silvia Palazzi, la prima al servizio e la seconda nel tie break, entrambe in fase di recupero da infortuni lunghi e fastidiosi.

“La squadra ha fatto un altro passo avanti nella qualità del gioco, anche se difetta ancora di continuità e ritmo in alcuni momenti della partita – commenta piuttosto soddisfatto il coach Zanoni – Voglio personalmente ringraziare il mio staff Alessandro Delucchi, Pier Paolo Bovero e Sergio Antonazzo perché il loro è davvero un contributo imprescindibile per i risultati della squadra. Andiamo avanti con fiducia – prosegue – sabato prossimo scenderà a Genova la formazione del Parella Torino, una delle squadre meglio attrezzate in categoria – conclude Zanoni – abbiamo bisogno di un gran pubblico per dare nuovamente battaglia”.

Sabato 29 ottobre, alle ore 17.00, al PalaMaragliano davanti ai propri tifosi match importante contro il Volley Parella Torino.