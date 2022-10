Serie B, Ternana vs Genoa. Coda ne fa due in due minuti: il Genoa sta vincendo (1-2)

TERNANA 1 (43′ Favilli) vs GENOA 2 (76′ rig, 78′ Coda)

90’+5′ Incredibile a Terni: Doveri fischia tre volte ma si rende conto che c’è stato un supplemento nel recupero e richiama le squadre per rigiocare.

90’+3′ Aramu si divora il 3-1! Il numero 10 si trova in mezzo all’area e a due passi dalla porta, ma la sua conclusione finisce fuori. Il Genoa dovrà soffrire ancora per qualche minuto.

90′ Cinque minuti di recupero e Blessin effettua due cambi: fuori Massimo Coda per Portanova e Gudmundson per Tourè. Lucarelli protesta per la perdita di tempo eccessiva al momento delle sostituzioni. Il recupero sarà allungato, ma il tecnico rossoverde se lo vedrà dalla tribuna: doppio giallo ed allontanamento dalla panchina.

89′ Una serie di azioni ha fatto ritrovare convinzione nella squadra di Lucarelli. Piccoli brividi per il Genoa che ne è uscito indenne.

88′ La Ternana non ha nulla da perdere e deve alzare il proprio baricentro. Il Genoa difende ordinato cercando di mantenere i nervi saldi.

84′ Prova il tutto per tutto Lucarelli: fuori Di Tacchio e Diakitè per Donnarumma e Raul Moro. Quattro attaccanti in campo ora.

81′ Iananrilli blocca un altro tentativo di Cosa. Padroni di casa un po’ in difficoltà dal rapidissimo uno due subito, ora il Genoa deve gestire al meglio l’inerzia della gara e sfruttare gli spazi.

78′ Coda! Ha segnato il Genoa! Su una sbavatura della difesa umbra ne approfitta il numero 9 rossoblù: controllo e tiro in porta, il Grifone la ribalta in meno di cinque minuti.

77′ Ammonito Lucarelli per proteste.

76′ Doveri al monitor! Dalle immagini sembra che sia l’attaccante del Genoa ad arrivare per primo…è calcio di rigore per il Genoa! Coda contro Iannarilli…rete! Un altro rigore trasformato dall’ex Benevento, i rossoblù pareggiano i conti!

72′ Coda si avventa sulla ribattuta di un tiro e cade dopo un contrasto con Iannarilli. I rossoblù chiedono il rigore mentre i rossoverdi la rimessa dal fondo. C’è l’intervento del Var che sta valutando.

71′ Che parata di Iannarilli su Strootman! L’ex Roma calcia un siluro da fuori e l’estremo difensore vola a deviare in corner.

69′ La Ternana si sta abbassando e Lucarelli effettua due cambi: fuori i due ex della partita, Cassata e Favilli, dentro Celli e Pettinari.

64′ Lo stesso estremo difensore riesce nella presa su un lancio insidioso di Czyborra sul quale si stava avventando Coda.

62′ Iannarilli devia in corner una conclusione da fuori di Aramu. Servono anche queste al Genoa per poter impensierire gli umbri.

61′ Agazzi per Falletti, ecco la prima mossa di mister Cristiano Lucarelli.

60′ Partipilo riesce ad anticipare la difesa rossoblù e colpire di testa da corner: conclusione che finisce sul fondo.

58′ Blessin effettua un doppio cambio: entrano Strootman e Puscas per Frendrup e Yalcin.

56′ Dragusin serra la strada a Falletti evitando un contropiede fatale. Palla in rimessa laterale.

54′ Yalcin vuol mettere una palla in mezzo ma diventa una sorta di cross, molto debole, che finisce tra le braccia del portiere.

52′ Coda spara alto da fuori dopo la bella sfonda di Gudmundson. Ne approfitta la Ternana, mestierante di categoria che prova a gestire questo vantaggio in fase di non possesso.

4′ Proteste per un presunto fallo di mano di Sorensen in area di rigore. Breve consulto del VAR, si gioca.

1′ Cassata calcia al volo ma la sfera finisce fuori: parte in avanti la squadra di Lucarelli.

Nessun cambio nelle due formazioni. La Ternana batterà il calcio d’inizio, il Genoa ha 45 minuti più recupero per dare maggiore incisività alle proprie giocate. Inizia la ripresa.

Secondo tempo

45’+3′ Fischia due volte Doveri. La Ternana conduce 1-0 su un Genoa che ha avuto più possesso palla, ma poco incisivo nella fase di conclusione. Servirà proprio incisività per poter riacciuffare la partita.

45′ Ci saranno ancora tre minuti da giocare in questo primo tempo. Ora la Ternana cerca addirittura il raddoppio immediato, i rossoblù sono in difficoltà.

43′ Favilli! Il gol dell’ex che sblocca la gara! Il colpo di testa in mezzo all’area di rigore punisce il Genoa, stavolta è tutto buono. L’attaccante si toglie la maglia e viene ammonito, ma anche Martinez.

41′ Si fa male Pajac che non riesce a continuare a giocare: al suo posto entra Czyborra.

39′ Traversa della Ternana! Falletti si libera alla conclusione e la fa partire con una botta da fuori: Martinez para e fa finire la sfera sul montante, momento complicato per il Genoa che, nonostante stia giocando la sua partita, sta subendo più di quanto stia concretizzando dalle azioni create.

33′ Gol annullato alla Ternana! Sorensen, servito su calcio di punizione, mette un pallone in mezzo per Partipilo che deposita in rete. Dopo un intervento del VAR arriva la conferma della decisione di Doveri: Sorensen si trovava in posizione irregolare. Sospiro di sollievo per il Genoa e, soprattutto, per Martinez poco deciso nell’uscita alta.

29′ Yalcin murato dopo essere stato servito splendidamente da Gudmundson. Ora è il Genoa a fare la partita.

27′ Pajac mette dentro un pallone per l’ex Benevento che sporca la sfera, terminata fuori. Doveri assegna rimessa dal fondo.

25′ Bellissimo uno due tra Aramu e Coda con quest’ultimo che calcia di prima intenzione: Iannarilli ci arriva, che parata!

24′ Gudmundson porta palla e serve Coda che vuole calciare verso la porta. Mura la difesa della Ternana.

22′ Doveri sta preferendo interrompere il gioco piuttosto che concedere il vantaggio, mettendo un po’ più di calma in una partita che rischia di accendersi anche nei nervi.

18′ Palumbo prova da fuori, ma la sfera finisce fuori. Rossoblù che stanno attendendo più di quanto faccia la Ternana, che vuole ripartire il più velocemente possibile.

16 Sorpresa la difesa del Genoa su una rimessa laterale, che perde di vista Favilli tutto solo in area. Martinez, invece, fa buona guardia e para.

11′ Sabelli ha preso una botta all’occhio sinistro ed entra lo staff medico a soccorrerlo. Nessun problema per lui, rientra in campo il terzino.

9′ Ternana propositiva in questi primi minuti di gioco. Cassata riesce a mettere un cross in area per Favilli, staccatosi dalla marcatura rossoblù. L’ex Genoa calcia alto sopra la traversa.

5′ Aramu fa partire un bel tiro da fuori: ancora Iannarilli, stavolta l’intervento ha fermato una conclusione più insidiosa.

4′ Partipilo potrebbe creare non pochi grattacapi alla difesa genoana: giocatore duttile che si fa trovare ovunque.

1′ La prima conclusione dell’incontro è di Yalcin, che calcia da fuori dopo un’azione sviluppatasi sulla fascia destra: Iannarilli para in presa sicura.

Umbri in divisa casalinga a strisce rossoverdi e Genoa con quella da trasferta, bianca con la striscia rossoblù. Fischia Doveri, inizia Ternana-Genoa!

Primo tempo

In un campionato sempre più equilibrato, con la débâcle della Reggina contro il Perugia fanalino di coda, andando però vicino a pareggiare, ogni punto conquistato è sempre più importante (soprattutto se questi sono tre).

La sfida del Grifone in questa decima giornata è una tra le tappe da centrare per raggiungere l’obiettivo. I rossoverdi di Cristiano Lucarelli non perdono da cinque partite e conducono in testa ma, in caso di vittoria, il Genoa riuscirebbe a superarli ed avanzare di ben quattro posizioni.

Grande cornice di pubblico allo stadio Libero Liberati, siccome per gli umbri si tratta di un’occasione per poter allungare a più tre sulle inseguitrici e continuare il proprio bel percorso. La squadra che vincerà si prenderà la testa della classifica in modi differenti: la Ternana in solitaria, mentre il Genoa in coabitazione con il Frosinone che ha battuto il Bari negli ultimi minuti.

Le formazioni:

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli, Sorensens, Falletti, Mantovani, Di Tacchio, Cassata, Partipilo, Diakitè, Favilli, Corrado.

Allenatore: Lucarelli

A disposizione: Krapikas, Agazzi, Proietti, Martella, Celli, Paghera, Ghiringelli, Defendi, Pettinari, Moro, Bodgan, Donnarumma.

Genoa (4-2-3-1): Martinez, Sabelli, Dragusin, Vogliacco, Pajac, Badelj, Frendrup, Yalcin, Aramu, Albert, Coda.

Allenatore: Blessin

A disposizione: Semper, Calvani, Hefti, Czyborra, Agostino, Strootman, Portanova, Toure, Yeboah, Puscas.

Arbitro: Daniele Doveri

Assistenti: Trinchieri e Fontemurato

Quarto uomo: Bonacina

VAR: Di Paolo

AVAR: Macaddino