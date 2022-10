Serie B: la Consorzio Global Colombo Genova strappa un punto all’esordio

Genova. Davanti ad una pubblico caloroso, con i ragazzi del settore giovanile a far da trascinatori sugli spalti, la Consorzio Global Colombo Genova gioca una buona gara, lotta sino alla fine con tanta voglia e determinazione e alla fine porta a casa un punto d’oro contro l’esperta compagine del Mercatò Alba, allenata da Gigi Pezzoli e seguita da Davide Manassero, a lungo atleta della Carige in Serie B1 e in Serie A.

I giovani genovesi cedono dopo oltre due ore di gioco 2-3 (25-23, 18-25, 21-25, 26-24, 12-15 i parziali).

La Colombo parte molto forte, Bottaro schiera Lottero in regia, Tomà opposto, Conoci e Coser schiacciatori, Cai e Menichini centrali, Rampa e Rani liberi. L’Alba risponde con un sestetto esperto con Menardo e Borgogno punte di diamante.

I bianconeri, dopo un equilibrio iniziale (6 pari), iniziano a spingere con il servizio. Lottero gestisce bene il gioco, Coser è il trascinatore (6 punti nel set), un giro in battuta di Cai fa il vuoto per il 19-9 della Colombo. L’Alba ci mette un po’ a entrare in gara ma in un baleno quando lo fa si riporta sotto e addirittura passa avanti 23-22. Nel finale Cai è decisivo e la Colombo a muro chiude per il 25-23.

Dal secondo parziale l’Alba inizia a giocare con esperienza sbagliando poco. La battuta diventa sempre più incisiva. La Colombo lotta ma i piemontesi pareggiano i conti. Bottaro inserisce Zoratti in regia e Coppolecchia in posto quattro. La Colombo nel terzo set ritorna in partita ma gli ospiti volano sul 2-1 con Bosio che si riprende dopo un avvio in salita. Molto bene anche Menardo.

Nel quarto parziale i giovani bianconeri ripartono con la giusta concentrazione e tengono testa ai rivali punto a punto. Zoratti gestisce molto bene il gioco, al centro Cai e Menichini vanno bene a segno, e soprattutto tiene con il braccio caldo Tomà e Conoci. Molto bene anche Rampa e Rani. Quando anche Coppolecchia sfodera colpi potenti, la Colombo trova le energie per arrivare ad armi pari al rush finale. Una prodezza di Zoratti e un errore dei piemontesi portano il match al quinto.

La Colombo parte male (3-8), punzecchiata in ricezione ma rientra nel finale (8-12, 12-14) con il pubblico che spinge la squadra sino alla fine. Si chiude 12-15 con un muro finale dei piemontesi ma i genovesi escono dal campo tra gli applausi.