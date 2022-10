Serie A1, la Pro Recco parte bene: 16-3 al Catania

Recco. Tre punti per inaugurare il campionato: sono quelli che conquista la Pro Recco battendo alla Ferro il Catania per 16-3. Nella prima giornata di A1, mister Sukno lascia a riposo Presciutti, Cannella e Hallock, schierando tra i tredici il classe 2004 Giglio Rossi insieme ai due volti nuovi di stagione, Iocchi Gratta e Fondelli.

È un volto ben conosciuto a Punta Sant’Anna, quello di Zalanki, ad aprire il match dopo appena 83 secondi di gioco. Il mancino ungherese si ripete nell’avvio bruciante dei biancocelesti che chiudono il quarto sul 4-0. La prima rete degli ospiti la segna Privitera dopo quasi dodici minuti (sul punteggio di 6-0), poi la Pro Recco batte ancora tre colpi andando al riposo lungo sul 9-1 grazie alla tripletta di Echenique.

Sukno cambia in porta, con Negri a sostituire Del Lungo in apertura di terzo quarto, ma i campioni d’Italia non abbassano il ritmo e nel 16-3 finale spiccano la palomba di Iocchi Gratta (tre gol per lui, Zalanki ed Echenique) e il tocco al volo di Di Fulvio che non dà scampo a Caruso.

A Punta Sant’Anna esordio anche dello streaming, con la prima partita nella storia della Pro Recco trasmessa online in diretta con la telecronaca di Giovanna Rosi.

Il tabellino:

PRO RECCO – NUOTO CATANIA 16-3

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, G. Zalanki 3, P. Figlioli, A. Younger 1, A. Fondelli 1, M. Iocchi Gratta 3, G. Echenique 3, G. Rossi 1, A. Velotto 1, M. Aicardi 1, L. Loncar 1, T. Negri. All. Sukno

NUOTO CATANIA: E. Caruso, M. Ferlito, N. Eskert, A. Gullotta, R. Torrisi, V. Nicolosi, G. Torrisi 1, S. Camilleri, G. De Freitas Guimaraes 1, A. Privitera 1, E. Russo, S. Catania, S. Crisafulli. All. Dato

Arbitri: Braghini e Zedda

Note. Parziali: 4-0, 5-1, 4-2, 3-0. Uscito Rossi (PR) per limite di falli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Recco 3/7 + un rigore sbagliato, Catania 1/5.

Negri (R) subentra a Del Lungo a inizio terzo tempo. Caruso (C) para rigore a Rossi a 4’30 del quarto tempo.