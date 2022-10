Serie A1: doppia sconfitta per il TC Genova

Genova. Non è stata una domenica positiva per il TC Genova, che in Serie A1 è rimasto bocca asciutta sia con la squadra maschile che con quella femminile. Agli Orti Sauli i ragazzi del capitano Walter Barilari, inseriti nel girone 2, hanno dovuto alzare bandiera bianca per 4-2 contro il New Tennis Torre del Greco, sceso in campo con lo scudetto sulla maglia in quanto campione in carica.

Il risultato del secondo singolo aveva fatto ben sperare. Nulla da fare infatti per Federico Garbero contro l’esperto spagnolo Menendez Maceiras, attualmente numero 404 del mondo, che ha lasciato un game per set al giovane biancorosso esordiente nel massimo campionato. Francesco Picco però è stato bravo a regolare con un duplice 6/3 Giovanni Cozzolino e Matteo Arnaldi ha vinto un grande match superando 6/4 4/6 7/5 Raul Brancaccio. Lorenzo Giustino ha firmato il secondo punto di Torre del Greco in virtù del suo 6/2 6/1 a Gianluca Cadenasso e si è andati così ai doppi in situazione di temporanea parità. Indovinato l’incrocio di formazioni, ma il match giocato da Picco e Alessandro Motti con Giustino e Cozzolino si è risolto in favore degli ospiti per 6/4 7/5 con una manciata di punti a fare la differenza. Senza storia l’altro doppio vinto da Brancaccio e Menendez per 6/2 6/0 su Cadenasso e Davide Spinetta, anche lui all’esordio in A1.

Sono tornate a casa da Beinasco sconfitte 3-1 le ragazze capitanate da Mauro Balestra. Per le biancorosse il punto lo ha firmato Alberta Brianti, che si trovava in vantaggio 5/0 al momento del ritiro della sua avversaria Federica Rossi. È stata brava Denise Valente a lottare nel secondo set con Federica Di Sarra, ma alla fine è stata l’esperta giocatrice del Beinasco ad avere la meglio 6/1 7/5. Si è arresa dopo una battaglia Martina Caregaro, battuta 6/4 5/7 6/1 dalla rumena Irina Maria Bara, terzo turno al Roland Garros due anni fa. Il doppio decisivo ha poi premiato le padrone di casa, grazie a Giulia Gatto Monticone e Giulia Pairone, che hanno regolato 7/5 6/2 Caregaro e Valente.