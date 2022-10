Primo punto per la Sampdoria targata Stankovic: 1-1 al Dall’Ara contro il Bologna

Risultati: Bologna 1-1 Sampdoria (32’ Domínguez, 72’ Djuricic)

Si chiude con questo sussulto il match tra Sampdoria e Bologna. La squadra blucerchiata rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato ma ottiene il primo punto lontano dal “Luigi Ferraris”.

93′ Samp vicinissima al goal. Ma prima Verre e poi Leris non riescono a battere il portiere felsineo.

89′ Giallo a Verre

86′ Cross pericoloso di Cambiaso. Nessuno dei suoi interviene

83′ Sostituzione, out Đuričić dentro Verre

Al 79′ Terzo cambio per il Bologna. Termina la partita di Domínguez, entra Soriano.

Al 74’ anche Leris si iscrive alla lista dei cattivi: l’arbitro sventola un cartellino giallo al suo indirizzo.

Al 73’ il Bologna cerca la reazione inserendo Sansone e Ferguson al posto di Orsolini e Schouten.

Al 72’ ecco la Sampdoria. Djuricic la riprende!

Al 70’ Orsolini viene ammonito a causa di un brutto intervento compiuto ai danni di Rincón.

Al 69’ Stankovic opta per l’ingresso in campo di Quagliarella, fuori Sabiri per lui.

Al 61’ Cambiaso viene ammonito a causa di una trattenuta su Leris.

Al 59’ Stankovic prova a riprenderla con una sostituzione: Villar in campo, fuori Vieira Nan.

Al 51’ esulta la Samp ma l’arbitro ferma tutto. Caputo imbeccato splendidamente da Djuricic trova il pareggio, tuttavia il guardalinee alza la bandierina: pescato in fuorigioco il numero 10, si resta sull’1-0.

Alle 21:53 prende il via la seconda frazione. Undici di partenza confermato per il Bologna (unica variazione l’ingresso in campo di De Silvestri per Lykogiannis nel primo tempo), fuori Gabbiadini per Leris per la Sampdoria.

Termina cosí 1-0 un primo tempo piuttosto bloccato nel corso dei primi 30 minuti, poi decisamente dinamico e divertente.

L’arbitro comanda 3 minuti di recupero.

Al 44’ Rincon prova a suonare la carica per i suoi, ma il suo tentativo termina abbondantemente alto.

Al 41’ Domínguez si conferma in stato di grazia. Il centrocampista rossoblù calcia fortissimo dalla distanza facendo tremare la porta difesa da Emil Audero: traversa per lui, che brivido per la Samp!

Al 32’ si sblocca il match. Aebischer imbeccato da Arnautovic trova Audero a sbarrargli la strada, ma sul tap-in Domínguez a porta spalancata non può sbagliare trovando la rete del vantaggio: è 1-0 Bologna al Dall’Ara!

Al 23’ Medel rimedia un pestone da Djuricic e l’arbitro non ha dubbi: cartellino giallo mostrato nei confronti del numero 7 blucerchiato.

Al 18’ la grande intensità dimostrata da entrambe le squadre viene confermata dall’uscita dal campo di Lykogiannis a causa di un colpo alla testa rimediato da Sabiri: dentro De Silvestri al suo posto.

Al 3’ il Bologna prova a spingere rendendosi pericoloso, spazza senza problemi la retroguardia blucerchiata.

Alle ore 20:46 il direttore di gara comanda l’inizio del match.

Le formazioni

Arbitro del match è il signor Piccini di Forlì. Prenna di Molfetta e Lombardo di Cinisello Balsamo i suoi assistenti, Feliciani di Teramo il quarto ufficiale. Banti di Livorno e Bresmes di Bergamo i direttori di gara designati per consultare il Var.

A disposizione ci sono Contini, Conti, Murru, Amione, Ferrari, Trimboli, Leris, Villar, Verre, Yepes, Pussetto e Quagliarella.

I blucerchiati di Dejan Stankovic rispondono con un 4-3-1-2 che vede impegnato Audero, Bereszynski (C), Murillo, Colley, Augello, Rincon, Vieira, Sabiri, Djuricic, Caputo e Gabbiadini.

In panchina si accomodano Bardi, Raffaelli, De Silvestri, Posch, Bonifazi, Sosa, Moro, Kasius, Ferguson, Soriano, Vignato e Zirkzee.

I padroni di casa guidati da Thiago Motta scendono in campo con un 4-2-3-1 interpretato da Skorupski, Cambiaso, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis, Medel (C) Schouten, Aebischer, Dominguez, Orsolini e Arnautovic.

Bologna. Bologna e Sampdoria si sfidano in occasione di una delle gare valevoli per la nona giornata del campionato di Serie A.