Sempre più abbonati ai bagni San Nazaro, ma sul futuro pende l’incognita Bolkestein

Genova. Abbonati in continua crescita, conti tornati in attivo, nuovi clienti non solo tra i genovesi ma anche tra i turisti. È il bilancio dei Bagni San Nazaro, unico stabilimento balneare direttamente gestito dal Comune di Genova attraverso la società partecipata Bagni Marina Genovese, dettagliato oggi in commissione consiliare dal presidente Daniele Camino.

Un faticoso percorso di risanamento, dopo avere sfiorato il baratro, che adesso potrebbe scontrarsi col decreto Concorrenza del governo Draghi che impone di mettere tutte le concessioni a gara entro il 2023, come previsto dalla direttiva europea Bolkestein. Sempre che il nuovo esecutivo non riesca a cambiare le carte in tavola.

Dal 2017 ad oggi, ha spiegato Camino, il piano prevedeva di conseguire una riduzione dei costi e un aumento dei ricavi per coprire un buco da 600mila euro. Situazione ulteriormente aggravata dalla mareggiata del 2018. Il Comune ha ricapitalizzato due volte la società, l’ultima per 300mila euro, soldi che verranno restituiti a rate fino al 2028. Ad oggi sono rimasti in capo alla partecipata 25 dipendenti. I due stabilimenti di Vesima e Nervi, Bagni Ianua e Bagni Scogliera, sono stati affidati in sub-concessione, un passaggio necessario per evitare la liquidazione dopo due anni in perdita sotto la lente della Corte dei conti.

Gli unici bagni pubblici genovesi rimangono i San Nazaro. Che continuano a crescere, stando ai numeri portati a Tursi da Camino: nel 2020 gli abbonati erano 362, nel 2021 sono saliti a 389, quest’anno sono 427. E sempre più persone, riconvertendo la tessera stagionale in una annuale, scelgono di fruire delle cabine anche in bassa stagione, approfittando magari di autunni miti come quello in corso.

“Registriamo un incremento degli abbonati e del fatturato del 15% all’anno – prosegue il presidente della Bagni Marina -. Siamo passati da un fatturato di 730mila euro nel 2020 a oltre un milione nell’ultimo anno. Inoltre assistiamo all’azzeramento quasi totale delle lamentele dei clienti nuovi e di quelli storici. Ad oggi è uno degli stabilimenti più belli di corso Italia, ogni anno arrivano nuovi abbonati da altri stabilimenti e anche turisti, l’età media si è abbassata e vediamo sempre più famiglie con bambini. Paradossalmente il Covid ci ha aiutato perché ha precluso la possibilità di andare all’estero e molti hanno riscoperto le nostre spiagge. La spiaggia non può contenere altri ombrelli e lettini, di più non si può fare”.

Ma cosa succederà a partire dal 2023? Se non cambierà la legge, anche le concessioni relative ai bagni comunali dovranno andare a gara. Per questo l’amministrazione di Tursi non vuole farsi trovare impreparata: “Dobbiamo investire il più possibile in modo da avvantaggiarci – spiega l’assessore Matteo Campora -. Del resto tutta la parte del corridoio iniziale non è in concessione ma è proprietà della Bagni Marina: chi dovesse aggiudicarsi la concessione dovrà tenerne conto. E poi è in posizione strategica: quando avremo il Waterfront e la riqualificazione di piazzale Kennedy e dell’area di Punta Vagno sarà il primo stabilimento per chi arriva dal centro, attirando potenzialmente sempre più stranieri. L’auspicio è tornare a gestire direttamente anche i bagni Ianua e Scogliera”.