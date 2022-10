Scomparso nei boschi di Sant’Eusebio, l’eliccottero Drago per recuperare il corpo di Luigi Ottonello: disposta l’autopsia

Genova. E’ ancora in corso [ore 14.30 ndr] da parte dei vigili del fuoco il recupero del cadavere di Luigi Ottonello, l’80enne scomparso domenica mattina da Sant’Eusebio e trovato ieri sera dai vigili del fuoco e dagli uomini del soccorso alpino.

Sul posto da un’ora circa è arrivato l’elicottero Drago. I pompieri devono tagliare alcuni alberi per consentire di calare il verricello e recuperare la salma.

Le ricerche erano scattate ieri mattina dopo l’allarme lanciato dalla figlia a cui il padre non aveva risposto ma, secondo quanto appreso l’uomo, che viveva da solo, potrebbe essere morto già domenica, forse a causa di una caduta o di un malore che lo ha fatto precipitare in una zona molto impervia.

Il sostituto procuratore Marcello Maresca ha aperto un fascicolo per consentire, non appena il corpo sarà recuperato, di eseguire l’autopsia per stabilire con certezza cosa sia accaduto.Sul posto ci sono anche i carabinieri