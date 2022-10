Scolmatore del Bisagno, il campo base per gli operai in costruzione in via Adamoli

Genova. Il campo base per le maestranze necessarie ai lavori dello scolmatore del Bisagno è in fase di costruzione presso un’area dismessa di via Adamoli, in Val Bisagno, a poche centinaia di metri dal cantiere.

L’area prescelta è quella nei pressi del campo del Ligorna, dove fino a qualche anno fa sorgeva un grande magazzino-deposito per materiale edile. Dopo le demolizione degli ultimi edifici rimasti in piedi e la relativa bonifica, in questi giorni sono comparsi le prime unità abitative che formeranno la ‘cittadella’ per le decine di lavoratori impegnati nella realizzazione della grande opera.

Nel frattempo proseguono i lavori di preparazione per l’arrivo della grande talpa scudata che nei prossimi mesi sarà assemblata in una grande camera sotterranea nei pressi dell’area ex macelli per poi iniziare il suo scavo fino al mare di corso Italia.