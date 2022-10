Sciopero dei camalli sospeso: sindacati convocati a Palazzo San Giorgio

Genova. È stato sospeso lo sciopero indetto da NIdil Cgil Genova, Felsa Cisl Liguria e Uiltemp Uil Liguria per i lavoratori in somministrazione “Intempo” che operano presso la Culmv nel Porto di Genova. I sindacati hanno ricevuto una convocazione dall’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale per mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 14,00 presso la sede di Palazzo San Giorgio a Genova.

“Le richieste di stabilizzazione avanzate da Nidil Cgil Felsa Cisl e Uiltemp Uil al tavolo sono state fino a questo momento disattese”, ribadiscono nel frattempo i sindacati

Le Segreterie auspicano una risoluzione della vertenza nel più breve tempo possibile con la stabilizzazione di tutti gli 86 lavoratori.