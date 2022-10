Blocco Ansaldo Energia, chiusi anche gli allacciamenti tra la A7 e la A10

Genova. Il blocco del casello di Genova Ovest, di via Cantore, della sopraelevata e di via Di Francia da parte dei lavoratori di Ansaldo Energia sta creando inevitabili ripercussioni sul traffico stradale e autostradale cittadino.

Alle 12.30 sull’autostrada A7 Serravalle-Genova resta chiuso il tratto tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Genova Ovest verso Genova ed è anche chiuso l’allacciamento A10/A7 proveniendo da Ventimiglia. Uscita consigliata Genova Aeroporto. Resta chiusa ovviamente l’entrata di Genova Ovest.

Attualmente si registrano 3 chilometri di coda in A10 in direzione Genova a partire da Genova Pegli.

Agli utenti provenienti da Savona e diretti verso Genova, si consiglia di uscire a Genova Aeroporto. A chi da Genova è diretto verso Livorno si consiglia di entrare in A12 alla stazione di Genova Est, a chi è diretto verso Savona di entrare a Genova Aeroporto, a chi infine è diretto verso Milano si consiglia di entrare a Genova Bolzaneto.

Sempre a livello di traffico autostradale coda di 2 km tra l’allacciamento A7/A12 e l’allacciamento A7/A10 in direzione Genova. Uscita consigliata Genova Aeroporto.

Coda di 3 km tra Arenzano e l’allacciamento A26/A10 in direzione Genova.

Sulla A26 coda di 1 km tra l’allacciamento A10/A26 e Masone in direzione Gravellona Toce.

La sopraelevata, lo comunica la polizia locale, è chiusa in entrambe le direzioni. Le auto rimaste bloccate verso Ponente hanno fatto retromarcia e sono uscite alla Foce.

Tutti fermi anche in via Sampierdarena ovviamente e in tutta la zona dell’elicoidale. Le code arrivano sino a Cornigliano.

In via di Francia qualche momento di tensione con qualche automobilista spazientito, risolta grazie all’intervento della polizia locale e dei lavoratori stessi.

Al momento l’autostrada resta l’unica via sicura per attraversare Genova.