Sanremo. Drammatico incidente sull’Autostrada dei Fiori, dove poco prima delle 4, un’auto e un furgone si sono scontrati provocando un morto e due feriti. A perdere la vita è stato un uomo che era a bordo della vettura, una Bmw X3, mentre per la donna, che era in auto, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che l’hanno estricata dall’abitacolo per consegnarla alle cure dei soccorritori. Grave anche l’autista del camion, un 32enne. Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice rosso di massima gravità all’ospedale Borea di Sanremo.

il conducente della Bmw è uscito dal mezzo ed è fuggito: al momento di lui non si hanno notizie. Secondo quanto riporta Riviera24, Subito dopo l’impatto,: al momento di lui non si hanno notizie.

L’incidente è avvenuto tra i caselli di Sanremo e Taggia, all’interno della galleria San Bartolomeo, in direzione Italia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono accorsi il personale sanitario del 118 e gli equipaggi di Ponente Emergenza Bordighera e Volontari Soccorso Sanremo.

La centrale operativa dell’Autofiori ha disposto, per il momento, l’uscita obbligatoria a Ventimiglia per i mezzi diretti verso Genova. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Stando alle prime informazioni, sembra che la Bmw sia entrata contromano nello scambio di carreggiata e abbia poi impattato frontalmente contro il camion poco dopo. Lo scontro, violentissimo, è avvenuto in un tratto di corsia unica con scambio di carreggiata.

(Foto: Riviera24)