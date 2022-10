San Fruttuoso di Camogli, turista 40enne scivola sul sentiero e si rompe una caviglia

Genova. Stava scendendo a piedi verso San Fruttuoso di Camogli, ma è caduto e si è fratturato la caviglia sinistra. In soccorso del turista, un cittadino statunitense di 40 anni, si sono mossi soccorso alpino e speleologico Liguria, volontari della Croce Verde di Ruta, partiti da Camogli su un mezzo della Guardia Costiera (il Soccorso Alpino si trovava in zona per una lezione sul campo con alcuni studenti di Rapallo).

Una volta raggiunto, l’uomo è stato medicato e sistemato su una barella. Da qui è stato portato a San Fruttuoso dove con l’imbarcazione della Guardia Costiera ha raggiunto Camogli.

E’ stato poi un mezzo della Croce Verde di Ruta a portare l’infortunato al San Martino di Genova.