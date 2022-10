Sampierdarena, auto investe donna di 65 anni: ricoverata in codice rosso al San Martino

Genova. Un altro incidente sulle strade di Genova. Questa mattina, poco dopo le 10, una donna di circa 65 anni è stata investita da una vettura che transitava in quel momento in via G.B. Monti.

L’impatto è stato violento, sbalzando la donna di qualche metro e facendole battere la testa a terra. Immediati i soccorsi, con in medici del 118 arrivati sul posto dopo pochissimi minuti. Stabilizzata è stata portata in codice rosso al San Martino di Genova. Sul posto anche gli agenti della locale per i rilievi del caso.

Secondo le prime informazioni, per fortuna, la signora è rimasta vigile e cosciente, e il trauma cranico riportato non dovrebbe avere gravi conseguenze. Nel frattempo, all’ospedale, proseguono gli accertamenti.