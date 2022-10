Stankovic vuole una Sampdoria “orgoglio, cuore e grinta”: contro la Roma un test importante

Genova. Oggi alle ore 18.30 la nuova Sampdoria targata Dejan Stankovic affronterà presso il Luigi Ferraris la Roma di Josè Mourinho. Per Audero e compagni quella odierna non sarà una sfida come le altre: il cambio di allenatore e la posizione ricoperta in classifica impongono una prova di orgoglio sotto gli occhi severi di un pubblico sempre più stanco, ma ancora una volta presente in gran numero e pronto a sostenere i colori blucerchiati.

Stankovic prima del match contro il Bologna aveva promesso “orgoglio, cuore e grinta” sia da parte sua che dai suoi interpreti. Alla fine fu pareggio in rimonta per la Sampdoria, squadra che tuttavia aveva sembrato lanciare dei segnali incoraggianti in vista del prosieguo del campionato.

Questa sera probabilmente se quel barlume di speranza diventerà una solida realtà. La Roma sulla carta è sicuramente più forte rispetto ai blucerchiati, ma la voglia di rivalsa degli uomini di Stankovic e le fatiche di Coppa potrebbero riservare una brutta sorpresa alla squadra allenata da Josè Mourinho.

Dopotutto lo storico di questa stagione parla chiaro: quando la Sampdoria incontra le “big” tra le mura amiche riesce sempre a dare del filo da torcere, una costante che il nuovo tecnico dei blucerchiati spera possa verificarsi anche nella sfida delle 18.30. Tatticamente Stankovic sembrerebbe voler optare per un 4-4-2 con Gabbiadini e Caputo i quali dovranno farsi carico di un attacco che, fino a questo momento, ha totalizzato la miseria di soli 5 gol in 9 partite. Maggiore solidità a centrocampo invece con Rincon e Villar, questo mentre in difesa Ferrari sostituirà l’infortunato Murillo.

Tutto è pronto dunque, l’attesa sta per finire: poche ore e si scoprirà se la Sampdoria sarà davvero “orgoglio, cuore e grinta” come richiesto dal suo nuovo tecnico.