Sampdoria, Stankovic si presenta: “Qui per il club. Ogni partita sarà una finale”

Genova. “Non dobbiamo spaventarci dalla forza che ci attacca, ma sapere cosa andiamo a difendere”. Questo è uno dei passaggi della prima intervista di Dejan Stankovic come allenatore della Sampdoria.

Un compito impegnativo dopo l’avvio decisamente deludente con Marco Giampaolo in panchina (appena due punti in otto giornata e fanalino della classifica). La sconfitta casalinga contro il Monza non ha lasciato altra scelta al sodalizio blucerchiato: bisognava dare una scossa, quindi la scelta di puntare sull’ex Inter.

“Io non sono venuto per i due punti e la classifica, sono venuto per la Sampdoria – esordisce Stankovic – In Serbia siamo cresciuti guardando la Samp, dai vari Boskov, Mihajlovic e Jugovic, seguendola anche nel percorso in Champions League. Ho sentito Attilio Lombardo, ho visto Angelo Palombo e il figlio di Mancini, poi ho parlato anche con Sinisa, che quando è arrivato qui come allenatore aveva più o meno la mia età“.

A lavorare con lui ci sarà anche Nenad Sakic, che ritorna alla Samp dopo esserne stato giocatore e collaboratore tecnico: “Mi auguro che sia un grande successo come quando fu vice qualche anno fa con Sinisa. Nenad è una grandissima persona e sono sicuro che mi darà una grossa mano”.

L’impatto con la rosa è stato positivo a livello qualitativo, ma per il serbo è un’altra qualità ad essere la più determinante per riuscire a rialzarsi: “Chi non sa soffrire non sa neanche vincere. C’è del materiale, ma dobbiamo cambiare mentalità: ci sono modi e modi di perdere. Non voglio permettermi di giudicare il lavoro altrui, però nell’ultima partita con il Monza non c’è stato un bell’atteggiamento”.

“L’orgoglio è una cosa importante – continua – io vengo da un paese che ha sofferto e ci importava proprio difendere l’orgoglio. Sono molto fiducioso, non faccio promesse perché voglio lavorare trasmettendo tutto l’entusiasmo e la cattiveria agonistica che ho dentro. Con l’aiuto di tutti possiamo entrare nelle acque calme, vivendo ogni partita come una finale. Come diceva il mio ex allenatore ed amico, Josè Mourinho: ‘Le finali sono fatte per vincere, non per giocare'”.

Infine un breve commento sulla trasferta di sabato sera contro il Bologna: “Anche loro non stanno attraversando un momento felice, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi. Il poco tempo? In un grande club bastano anche solo due giorni per responsabilizzarsi, i risultati così arriveranno”.