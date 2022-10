Sampdoria, Stankovic si presenta: “Problema solo mentale, vittorie sono penicillina più importante”

Genova. Una presentazione, quella del nuovo allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic, in una giornata particolare: l’anniversario della morte di Paolo Mantovani a cui va il primo pensiero della conferenza attraverso le parole del presidente Marco Lanna, “Per me un secondo padre insieme al mio naturale e a Vujadin Boskov, Sono state tre persone fondamentali nella mia vita e carriera”.

L’avvocato Romei evidenzia come la scelta sia stata “fortemente voluta” dal cda in modo unanime, quasi a spegnere le voci che Stankovic sia stato avvallato soprattutto da Massimo Ferrero. “Crediamo nel suo lavoro, ci ha convinto con le sue idee, con la sua personalità e il suo carisma. Lo ringrazio per aver scelto questi colori in un momento non facile”.

È cambiato a livello fisico (“ho solo 15 kg in più, meno capelli, ma non sono rasato, l’ho fatto su consiglio di mia moglie” scherza) non a livello caratteriale ed è forse quello che ci vuole: “Tanti mi hanno chiesto `perché vai lì? Sono in difficoltà`: io ci credo, vado in un grande club, abbiamo lavorato tantissimo, i ragazzi saranno pronti per le prossime partite, possono fare molto di più. Insieme ai tifosi possiamo salvarci, serve tanto impegno da parte di tutti. Ripartiamo dal secondo tempo di Bologna o dal gol subito. Quello è l’atteggiamento che piace a me, con la squadra aggressiva, organizzata, pronta a lottare sulla seconda palla”.

Per Stankovic il vero problema della Sampdoria è mentale: “Le vittorie sono la penicillina più importante per fare un gruppo e sentirsi felici e bravi. Crolli mentalmente e fisicamente, quando non ci sono. Io proverò a mettere i giocatori in condizione per dare 100% in campo. Loro sono stati davvero grandi in questa settimana. Abbiamo visto qualche sorriso”. Fondamentale sarà anche l’apporto dei giocatori di maggiore esperienza, tra cui Quagliarella che Stankovic conferma come leader nello spogliatoio. Il mister chiude la porta alle illazioni secondo cui la situazione societaria sia fonte di preoccupazione nello spogliatoio.

L’obiettivo è uscire dalla zona retrocessione prima della sosta di novembre: “Non abbiamo parlato di gennaio e del mercato e siamo concentrati sui ragazzi che ci sono. Non posso dire quello che succederà tra due mesi e mezzo o tre” è sicuro Stankovic.

Aumentare il ritmo, trovare l’equilibrio in campo, vincere più contrasti, prendere rischi calcolati è la filosofia del mister che ha un faro nel suo modo di vedere le cose: “Durante i 90 minuti puoi sbagliare stop, ma l’atteggiamento non puoi sbagliarlo. L’approccio è difendere il proprio orgoglio e allora la tifoseria ti sta dietro anche nei momenti non felici”.

Lunedì l’esordio al Ferraris contro la Roma di Mourinho, che fu il suo allenatore all’Inter del triplete: “Per 90 minuti mettiamo tutto tra parentesi: gli porto grande rispetto sia come allenatore sia come persona. Lui ha fatto mille panchine, io esordisco in casa, c’è una bella differenza”.

Una parola anche per Mihajlovic: “Sinisa è il mio punto di riferimento nella vita, per me è come un fratello maggiore, io lo chiamo anche papà, e lui si arrabbia. Mi ha insegnato tanto nel modo di affrontare la vita. Volevo vincere anche per lui a Bologna per dedicarglierla, ma ci saranno altre occasioni.