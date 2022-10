Genova. “La sconfitta brucia, mi dispiace tanto per i ragazzi e per il pubblico, che è stato spettacolare. Non mi aspettavo un rigore sfortunato al sesto minuto, perché ti condiziona, ti devi sbilanciare e la Roma sa attendere, è fisicamente forte”. Sono le prime parole di Dejan Stankovic nella sala stampa del Ferraris dopo la sconfitta per 0-1 contro la Roma della sua Sampdoria.

“I nostri ragazzi hanno risposto, ho visto un atteggiamento che mi piace, dobbiamo stare molto più tranquilli a 20 metri dalla porta, non cercare sempre la palla sui piedi, abbiamo sbagliato palle pulite, ci può stare, ma da questa partita porto a casa l’atmosfera allo stadio e ragazzi che hanno dato tutto”. Manca la tranquillità nelle scelte dell’ultimo passaggio e questa partita è stata emblematica per mettere a nudo il problema: “Volevamo spaccare il mondo, ma i nostri giocatori di qualità dovevano fare le scelte migliori. Abbiamo fatto errori sulle palle pulite. Due o tre palloni facili li abbiamo buttati in fallo laterale, avevamo tanti spazi soprattutto nel primo tempo, ma capisco anche questo. Con la responsabilità poi si andranno a fare le scelte giuste. Non molleremo”.

L’infrasettimanale in Coppa Italia può aiutare per far giocare altri uomini e prendere fiducia in caso di risultato positivo.

Sul cartellino giallo per la protesta nei confronti dell’arbitro per non aver fischiato una punizione per fallo di mano della Roma commenta: “Ho preso il giallo perché sono stato un po’ energico, il tocco era evidente dalla mia posizione e l’arbitro mi ha spiegato che sono stato energico con le braccia, dopo mi è stato spiegato che ha dato il vantaggio. Avrei preferito un calcio piazzato al limite dell’area più che un vantaggio”.

Sicuramente Stankovic si porta a casa anche l’affetto del suo ex allenatore José Mourinho: “Lui è un grande amico e persona con cui ho vissuto giorni importanti, ci siamo detti in bocca al lupo a inizio partita”.

Sampdoria-Roma, tutte le foto della partita al Ferraris

In sala stampa Mourinho lo saluta con affetto e gli manda un bacio: “Non so se sono stato il primo a chiamarlo quando sono stato informato che sarebbe venuto alla Sampdoria. I miei giocatori sono speciali e lui lo è ancora di più, avevamo un rapporto diverso tra allenatore e giocatore. Ora voglio che vinca sempre”. Mourinho ha una parola anche per Giampaolo: “I miei assistenti erano suoi assistenti, lui era speciale. Mi piace tanto, anche se non lo conosco bene. Anche questo club mi piace, la maglia. Sono sicuro che l’anno prossimo torneremo, magari due volte anche per il Genoa.