Sampdoria, Stankovic: “Con la Cremonese sarà come un derby, servirà concentrazione”

Genova. “La Cremonese è una squadra diretta, ha giocatori forti e veloci, soprattutto davanti, cerca le punte che possono punirti se non sei concentrato e messo bene. Non hanno raccolto i punti che meritavano. Questa partita è come un derby, un derby delle ultime in classifica, e come un derby può decidersi per un episodio”.

Sono le parole dell’allenatore blucerchiato Dejan Stankovic in vista della delicatissima sfida di domani a Cremona, tappa fondamentale nella corsa salvezza per i blucerchiati.

“Servirà altissima concentrazione e noi saremo pronti – ha proseguito il tecnico blucerchiato -. Dobbiamo essere uniti in qualsiasi momento della gara. I ragazzi mi hanno dimostrato disponibilità e voglia, enorme voglia di miglioramento: ora dobbiamo sfruttarle per conquistare la prima vittoria. Io ci credo”

I tifosi della Samp a Cremona saranno presenti in massa, almeno 2.500: “Lo so, già a Bologna sono rimasto sorpreso in positivo, ma soprattutto mi hanno stupito con l’Ascoli. Orgoglio è una parola importante, ho detto che va difeso perché ci sono tanti tifosi dietro questi colori. Su di loro non ho dubbi, nemmeno sul nostro impegno di squadra, ma dobbiamo dare di più per tornare a Genova con il sorriso”, prosegue Stankovic.

Per l’allenatore doriano anche uno sguardo alla sfida di Coppa Italia con l’Ascoli: “Il passaggio del turno era importante e lo abbiamo ottenuto. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo fatto ampio turnover, molti ragazzi non avevano 90 minuti nelle gambe. Ma hanno dato il massimo, non hanno mollato e ora so di poter contare anche su di loro. Alla fine è stata una bella gioia che ci ha permesso di recuperare e lavorare bene per una partita molto importante. Cerchiamo la prima vittoria noi come la cercano loro. Metteremo tutte le nostre forze per ottenerla”, conclude il mister.