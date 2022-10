Genova.

59′ Doppio cambio nella Samp: Gabbiadini e Rincon lasciano spazio a Quagliarella e Verre

57′ Occasione Roma: grande parata coi piedi di Audero, che dice di no a Belotti

46′ Contestazioni allo stadio dopo che si è sparsa la voce della presenza di Massimo Ferrero (noto tifoso romanista, tra l’altro) allo stadio. Polizia schierata sotto la tribuna dopo che un gruppo di tifosi inferociti si è radunata all’ingresso della tribuna d’onore. La partita nel frattempo è ricominciata

Sampdoria sotto di un gol al termine dei primi 45 minuti contro una Roma che ha approfittato di un richiamo del var su un tocco di mano di Ferrari sanzionato da un calcio di rigore, trasformato al 9′ da Pellegrini. Inizio tutto in salita per i blucerchiati che però, dopo qualche minuto, hanno cercato di rialzare la testa. Quello che manca è l’ultimo passaggio o comunque il tiro in porta. Pochissime le azioni che si possono annoverare come occasioni da gol da entrambe le parti. Di sicuro Caputo e Gabbiadini, in questo modulo che li vede agire più ravvicinati, cercano maggiormente di dialogare, anche se Gabbiadini spesso è andato a cercarsi il pallone a centrocampo.



guarda tutte le foto 40



Sampdoria-Roma, tutte le foto della partita al Ferraris

50′ Cross dalla destra e colpo di testa spizzato di Caputo che però non arriva neanche in porta

45′ Saranno 4 i minuti di recupero

42′ Leris si rifugia in angolo su cross di Zalewski. Corner battuto malissimo da Pellegrini, direttamente sul fondo

39′ Giallo anche per Rincòn, che impatta su Pellegrini

32′ Cartellino giallo per Ibanez, duro su Gabbiadini

31′ Sampdoria che ora sembra aver acquisito maggiore coraggio, manca però il guizzo per battere a rete

30′ Nulla di fatto sul calcio d’angolo, la difesa della Roma spazza via il pallone in qualche modo

29′ Corner guadagnato da Augello, che sfrutta una respinta di Zalewski

23′ Problemi per Pellegrini che resta a terra dolorante. Il giocatore esce momentaneamente a fatica zoppicando, problemi al ginocchio. Per ora l’autore del gol del vantaggio comunque resta in campo

21′ Calcio piazzato della Sampdoria battuto da Gabbiadini che sbatte sulla barriera, dopo un batti e ribatti la palla arriva a Rincòn che prova il tiro. Rui Patricio blocca senza problemi

18′ Ripartenza gestita da Villar e Augello, con il primo che vince un contrasto e il secondo che si allunga troppo il pallone e guadagna solo un fallo laterale. L’azione successiva vede i blucerchiati conquistare un calcio d’angolo. L’arbitro però poi ci ripensa e concede la rimessa dal fondo alla Roma

17′ Il pubblico si spazientisce per un fuorigioco fischiato tardissimo, com’è ormai abitudine con il nuovo regolamento. Sampdoria che appare aver accusato il colpo

9′ Sotto una pioggia di fischi Pellegrini non sbaglia e infila il pallone sotto l’angolo alto alla destra di Audero: Roma in vantaggio

7′ Richiamato dal var l’arbitro Di Bello va a vedere l’azione precedente e concede un calcio di rigore alla Roma per un fallo di mano di Ferrari

3′ Stankovic, vestito competamente di nero, guarda con attenzione i suoi uomini e li richiama fischiando

1′ Già un calcio d’angolo guadagnato dai blucerchiati, ma la difesa giallorossa libera di testa

1′ Si parte con palla alla Sampdoria che attacca verso la Gradinata Nord

Striscione con il volto di Paolo Mantovani nella Gradinata Sud all’ingresso delle squadre in campo. Lo scorso 14 ottobre l’anniversario della scomparsa, avvenuta nel 1993.



A dieci minuti dal match il cantautore ligure Emanuele Dabbono ha presentato dal vivo “Cerezo” un singolo prodotto da Tiziano Ferro (di cui Dabbono è da anni autore), pubblicato dalla Tzn e distribuito da Universal Music Italia.

Debutto al Ferraris per Dejan Stankovic per Sampdoria-Roma, partita delicatissima per i blucerchiati, a soli 3 punti conquistati in classifica e al momento ultimi. Il mister blucerchiato schiera Gabbiadini e Caputo dal primo minuto, Sabiri si siede in panchina. Prende quota quindi l’ipotesi di un 4-4-2 puro non appena le squadre scenderanno in campo.

Sampdoria-Roma 0-1

9′ Pellegrini (R)

Sampdoria: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Léris, Rincòn (59′ Verre), Villar, Djuricic, Gabbiadini (59′ Quagliarella), Caputo.

Allenatore: Stankovic.

A disposizione: Contini, Amione, Sabiri, Conti, Vieira, Pussetto, Yepes, Murru, Trimboli.

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawi, Pellegrini, Belotti, Abraham.

Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Matic, Shomurodov, Vina, Zaniolo, Spinazzola, Bove, Volpato, Tripi, Tahirovic.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Ammoniti: Rincon (S); Ibanez (R)