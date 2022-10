Sampdoria Primavera: il Frosinone vince (2-1) a Bogliasco

Genova. La storia della partita, diretta al ‘Tre Campanili” di Bogliasco da Giuseppe Vingo di Pisa, è quasi tutta racchiusa fra l’8° ed il 14° minuto, partendo dal mancato ‘tap in’ di Montevago (palla spedita sull’esterno della rete) ed arrivando alla doppia prodezza del 10 ciociaro, Cangianiello, capace dapprima di incunearsi (a seguito di una innocua rimessa laterale) in area lungo la linea di fondo, infilando Tantalocchi da posizione impossibile e poi fare il bis un minuto dopo, con un tiro a giro ‘alla Del Piero’.

A dire il vero, i guai del primo tempo avrebbero potuti essere anche maggiori, se il portiere blucerchiato non si fosse superato, al 19°, per parare in tuffo una conclusione di Milazzo e se un analogo tentativo di Selvini di imitare anche lui l’ex capitano della Juventus, non avesse sfiorato l’incrocio dei pali.

Tutto questo, nonostante mister Tufano non sia rimasto a guardare i suoi ragazzi subire, ma anzi abbia tentato di invertire la rotta, buttando dentro una seconda punta (Ntanda), al posto di un centrale difensivo (Pedretti), scalando in difesa il jolly Paoletti, quando ancora non era scoccato il 25°.

Del resto, che non fosse una partita facile si sapeva da prima, dato che il galvanizzato undici giallazzurro era già, sorprendentemente, avanti alla Samp di 4 punti in classifica e stasera (al di là di qualche partita ancora da giocare, da parte di altri) veleggia al secondo posto in classifica della Primavera 1.

Onore al merito al ciociari, dunque, che sono stati capaci, nella ripresa, a portare a casa il risultato, nonostante che mister Tufano le abbia davvero tentate tutte, buttando in campo oltre che Uberti e Chilafi (il macedone addirittura al posto di Ntanda), anche le altre punte Ivanovic e Leonardi, il cui apporto è stato basilare per la rete accorciante le distante.

E’ stato proprio il serbo infatti, al 69°, a liberarsi con una finta d’alta scuola del difensore Pera, costretto a metterlo giù un palmo fuori area, mentre il catanese ha sfoderato una cannonata sulla susseguente punizione, che è andata a togliere le ragnatele dall’incrocio dei pali.

Dieci minuti dopo la palla dell’ipotetico pari, è andata ad inzuccarla il braccetto destro Villa, su punizione pennellata da Paoletti, ma la rete che si è messa a vibrare era quella esterna.

Sfortuna e bravura del portiere avversario, questo meritato pari lo hanno, poi, precluso ad un bel tiro dalla distanza di Chilafi, per l’appunto deviato sopra la traversa dalle falangi di Palmisano… e che non fosse giornata, si è avuto conferma al 95°, quando la palla è sì entrata nella rete del Frosinone, ma inutilmente, vista la bandierina alzata dell’assistente dell’arbitro.

Ci sarà tempo per rifarsi… oggi, era la giornata di Cangianiello.