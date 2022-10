Sampdoria Primavera: battuta a vuoto (1-0) con l’Udinese

Bogliasco. La ghiotta occasione, per la Primavera blucerchiata, di arricchire – con tre punti – la classifica, contro il fanalino di coda Udinese (7 sconfitte e 1 pareggio, nelle prime 8 partite di campionato, con 17 reti subite, a fronte di 4 segnate), è svanita al 46° del primo tempo, quando il difensore Guessand, su corner battuto da Pafundi (il migliore in campo con Semedo), ha insaccato la palla all’incrocio dei pali.

Questo è il foot-ball, soprattutto quello giovanile, spesso imprevedibile, ancorché di certo mister Tufano abbia catechizzato i suoi ragazzi sull’importanza di non dover sottovalutare i pari età friulani, che – come da tradizione – hanno presentato una formazione ricca di stranieri e che pertanto, in avvio di torneo, ha necessitato del giusto tempo per amalgamarsi.

Data per scontato il valore tecnico dei giovani affidati al tecnico sloveno Jani Sturm (molto bravo anche il quindicenne sloveno David Pejičić), oggi, i bianconeri hanno saputo disporsi bene in campo e sfruttare il momento di evoluzione della squadra di Felice Tufano, anche lui costretto a lavorare su una rosa rivoluzionata, rispetto a quella dell’anno scorso (sono rimasti – fra gli undici entrati in campo – Villa, Pozzato, Bianchi, Paoletti e Montevago, di cui solo gli ultimi due, titolari dello passato campionato).

Qualche dubbio, a condizionare il risultato, un mancato fischio di un penalty a favore della Samp, all’81°, quando i genovesi hanno protestato per un mani in area, su un lungo batti e ribatti, che ha visto infine il portiere friulano esultare come se avesse segnato un goal. Evidentemente il direttore di gara (Leone, assistito da Moroni di Treviglio e Montanelli di Lecco) ha ritenuto che il braccio ‘salvifico’ fosse proprio quello di Di Bartolo Zuccarello.

Questo il tabellino del match arbitrato dal fischietto di Barletta:

Sampdoria (3-5-2). Tantalocchi; Villa, Peretti, Miettinen (dal 60° Chilafi); Savio (dal 79°Polli), Paoletti, Cecchini, Pozzato (dal 70° Uberti), Bianchi; Ivanović (dal 60° Leonardi), Montevago (dal 70° Ntanda).

A disposizione: Ragher, Scardigno, Pellizzaro, Marocco, Cesari, Conti, Porcu.

Udinese (4-3-2-1): Di Bartolo Zuccarello; Abdalla, Cocetta, Guessand, Iob; Asante (dal 60°Bassi), Castagnaviz, Centis (dal 72° Russo); Pejičić (dal 60° Basha), Pafundi; Semedo.

A disposizione: Mecchia, Porzio, Di Lazzaro, Accetta, Nwachukwu, Nuredini, De Crescenzo, Caiazzo.

Il primo squillo della gara è stato (al 26°) del quindicenne Pejičić (del resto Mancini esordiva in Serie A, poco più grande di lui), che con un tiro a giro, ha sfiorato il palo alla sinistra di Tantalocchi ed è stato ancora il biondo sloveno (al 31°) a costringere il numero uno dorino a rispondergli, con un intervento da grande portiere.

La migliore occasione della prima frazione di gioco, è capitata (al 33°) a Montevago (perfetto cross di Savio), bravissimo ad aggiustarsi la palla col petto, ma non altrettanto nella conclusione, che è finita fra le braccia del n° 1 friulano.

Un errato appoggio a ritroso, del centravanti doriano, ha aperto un corridoio pericoloso al trequartista Pafundi (ne sentiremo parlare), il cui assist per Pejičić è stato perfetto… Fortuna per la Samp che, nell’occasione, Pedretti ha fatto la miglior cosa della sua partita, con una tempestiva chiusura.

Ancor meno efficace il colpo di testa di Ivanović, sul successivo (39°) traversone di Savio, mentre è stato solo sfortunato Paoletti, al 42°, il cui tiro ha lambito la base del palo.

A goal sbagliato, segue il goal subito, anche se non subito, ma solo perché Tantalocchi è risultato bravo nel deviare in angolo un tentativo di Vivaldo Semedo ( prima punta – classe 2005 – dotato sia di fisicità, che di qualità, pescata questa estate nello Sporting Lisbona, quando già era ritenuto uno dei migliori prospetti del calcio portoghese… Questo per dire che alla spalle di un buon lavoro di scouting, ci deve essere il necessario supporto finanziario).

Fatto sta che sul corner, calciato dai piedi sapienti di Pafundi, è sbucato sul secondo palo Axel Guessand (difensore centrale alto 1.92, cresciuto nel Nancy, team francese, con cui – prima di essere acquistato questa estate, aveva già debuttato in Ligue 2, nonostante fosse un 2004)

Con una rosa formata con tali giocatori (tanto per fare un altro esempio anche il difensore Joseph Abdalla, è stato preso in estate dalla Spal, con la quale si era laureato Campione d’Italia Under 18, mentre il capitano Niccolò Cocetta ha già respirato l’aria della prima squadra allenata da Sottil). Non stupiamoci quindi per il fatto che la Sampdoria abbia perso con il fanalino di coda, meravigliamoci piuttosto per il temporaneo stagnare dell’Udinese in tale posizione.

Tufano nell’intervallo ha puntato sull’orgoglio dei suoi e li ha rimandati tutti undici in campo, anche alla ripresa del gioco e i ragazzi hanno provato a gratificarlo, dapprima con Pozzato, che raccogliendo un lungo lancio, si è incuneato in area, in prossimità della linea di fondo ed ha impegnato severamente Di Bartolo e poi con l’ennesimo cross di Savio, non ricompensato adeguatamente dal debole colpo di testa di Montevago, finito fra le braccia del portiere avversario.

Passato il primo quarto d’ora del secondo tempo, mister Tufano ha fatto ricorso alla panchina, mandando in campo, nell’ordine, prima Leonardi e Chilafi, poi Ntanda ed Uberti ed infine anche Polli e dall’80° in poi la pressione blucerchiata ha raggiunto il massimo sforzo (vedi episodio con dubbio penalty, citato in precedenza), ma la partita era di quelle ‘segnate’… ed i friulani sono stati accorti nel far correre il cronometro…

Non resta che andare a fare meglio ad Empoli, sabato prossimo!