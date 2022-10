Sampdoria, ora è ufficiale: Stankovic allenatore sino al 30 giugno 2023

Genova. Con un giorno di ritardo rispetto al preventivato, la Sampdoria dà il benvenuto a Dejan Stankovic in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2023 con opzione fino al 30 giugno 2024.

Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna, del consiglio di amministrazione e di tutta la società.

Stankovic viene ritratto con il solo sfondo di un cielo azzurro. Pollici in su e sguardo intenso, serio. Un messaggio evidente con l’auspicio di ridare quella speranza e voglia di guardare al futuro allontanandosi da una situazione in questo momento difficilissima.

La trattativa è stata condotta dal direttore sportivo Daniele Faggiano, con un retroscena rimbalzato su diversi quotidiani sportivi: Massimo Ferrero avrebbe incontrato Stankovic a Milano. Quasi una sorta di segnale all’attuale cda sul fatto che Ferrero, pur non avendo nessuna carica societaria ed essendo in teoria la proprietà del club nelle mani del Trust Rosan e quindi del trustee Gianluca Vidal, voglia ancora dire la sua. Pochi giorni fa i tifosi avevano avuto notizia della presenza di Ferrero a Genova e avevano fatto sentire la loro protesta davanti all’hotel del ritiro blucerchiato.

Non è un caso che anche gli attuali membri del consiglio di amministrazione pare abbiano accolto la notizia con malumore.

Che fosse questa la confusione di cui parlava Claudio Ranieri quando si è tirato fuori da solo dalla rosa dei papabili?

Sul fronte cessione in effetti l’attesa è diventata frustrante per tutti: il presunto mediatore dello sceicco Al Thani Francesco Di Silvio sembra sempre rassicurare, mentre in realtà i giorni passano senza conferme. Chissà che con il cambio di allenatore non si verifichi un’accelerata anche da quel punto di vista.