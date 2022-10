Sampdoria multietnica: la ‘légion étrangère’ blucerchiata

Genova.. Nel febbraio del 2020, ci eravamo impegnati nel fare la conta dei giocatori stranieri in rosa alla Sampdoria, arrivando ad enumerarnepiù di 40, comprendendo nella somma anche quelli della ‘cantera’, arrivando – scherzosamente – a definirla un’autentica “légion étrangère”.

Rispetto ad allora, sono rimasti (o tornati) l’italo/indonesiano Emil Audero Mulyadi, il polacco Bartosz Bereszyński, il trilingue Ronaldo Vieira (anglo, guineense, portoghese), il gambiano Omar Colley, lo spagnolo Gerard Yepes Laut (ai tempi nella Primavera), Mehdi Léris (franco, spagnolo) ed il colombiano Jeison Murillo.

Nel frattempo, a continuare a rendere Bogliasco una ‘torre di Babele’, sono arrivati altri giocatore dalle più eterogenee lingue e precisamente:Abdelhamid Sabiri (tedesco marocchino), Tomás Rincón e Telasco Segovia (venezuelano), Gonzalo Villar, Bruno Amione e Ignacio Pussetto (spagnolo, pur essendo gli ultimi due argentini), Nikita Contini Baranovskyy (italo/ucraino), Harry Winks (inglese), l’albanese Ertijon Gega ed il serbo Filip Djuričić.

Ma la conta non finisce qui, perché – nei campi adiacenti – si allenano i ragazzi della Primavera di Felice Tufano, che pure a loro volta annoverano, oltre ad un altro compaesano di Boškov e cioè Mihajlo Ivanović, anche il belga congolese Samuel Ntanda Lusika, il maltese Lucas Caruana, l’italo brasiliano Mateus Cecchini Muller, il macedone Ardija Chilafi, il finlandese Samuli Miettinen, l’albanese Ardit Lika e scendendo fra gli Under, il finno macedone Abiola Bamijoko, l’italo senegalese Ibrahima Gueye, gli albanesi Klaus Kashari, Brendi Malaj e Adi Kurti (quest’ultimo lo abbiamo personalmente visto già destreggiarsi con la Primavera, questa estate in un’amichevole con la Genova Calcio), il bangladese Fahamedul Islam, il messicano José Angel Calia, senza contare altri giovanissimi della ‘cantera’, con cognome dall’assonanza straniera, come Karim Ndaye, Rikardo Xhindi, Thomas Svietkin, peraltro nati e cresciuti non solo in Italia, bensì in Liguria.

Provate a contarli e se ci aggiungiamo i giocatori in prestito e cioè il francese Maxime Leverbe (al Benecento), il norvegese Kristoffer Askildsen (Lecce), il brasiliano Kaique Rocha (Internacional), il tedesco Julian Chabot (Colonia), il marocchino Ayoub Chaabti (alla Carrarese), vedrete che la somma si attesta ancora sulla quarantina, una conferma di una rosa multietnica, al cui vertice sono stati posti i mister serbi Dejan Stanković e Nenad Sakić, venuti a cercare di rinnovare le felici espierienze dei connazionali di Vujadin Boškov e Siniša Mihajlović, due miti blucerchiati.