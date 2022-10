Genova. La Sampdoria perde, malissimo, la partita casalinga contro il Monza. Di Pessina nel primo tempo (11′), dell’ex Caprari nel secondo tempo (67′) e di Sensi in pieno recupero (95′) le reti che condannano i blucerchiati all’ultimo posto. La squadra è apparsa in difficoltà fisica, mentale, priva di spina dorsale. Nessuna vera occasione da gol creata nel corso del match. Un rigore annullato dal var a fine primo tempo. Marco Giampaolo, oggi ancora in tribuna, aveva ancora questa chance, fallita. Adesso occorrerà capire cosa potrà fare la Società in una situazione così precaria. Al di là di D’Aversa ancora a libro paga, bisognerà capire se qualche altro nome accetterà un incarico senza certezze a livello societario. Pioggia di fischi a fine gara e il coro “Non uscite di qua”.

95′ E sono tre. Sensi piazza nell’angolino col destro dove Audero non può arrivare.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero

90′ Diagonale di Gytkjaer fuori di non molto

85′ Testata tra Murillo e Gytkjaer, per il difensore della Sampdoria necessario il “turbante”

84′ Doppio cambio nel Monza: dentro D’Alessandro per Pessina e Caprari, fischiato, con Barberis

82′ Grande intervento di Colley, che in scivolata da dietro impedisce a Gytkjaer di battere a rete

74′ Altro cambio nella Sampdoria: Pussetto per Gabbiadini

71′ Il Monza sostituisce Izzo con Birindelli e Ciurria con Donati

68′ Nella Sampdoria Fuori Bereszynski per Conti e Verre per Djuricic

67′ Raddoppio del Monza con Caprari, che al volo insacca col destro dopo un tocco di Colley su cross di Ciurria

64′ Ancora Pessina, si libera per il tiro e prova dal limite. Audero blocca a terra

61′ Cambio nel Monza: dentro Gytkjaer per Mota

57′ Doppio cambio nella Sampdoria: fuori Villar e Caputo per Vieira e Quagliarella

52′ Altro corner per il Monza, Augello di testa evita altri danni su cross di Caprari

50′ Calcio d’angolo per il Monza, Bereszynski fa buona guardia stavolta, su un tentativo di cross. Il Monza non ne approfitta e chiude con un tiro altissimo

48′ Ammonito Mota, fallo su Villar

46′ Si riparte con palla alla Sampdoria e nessun cambio

Sul coro dei tifosi che invitano la squadra a tirare fuori gli attributi si chiude il primo tempo al Ferraris con la Sampdoria sotto 0-1 contro il Monza. Ospiti in vantaggio con Pessina, arrivato davvero troppo facilmente alla rete, Samp parecchio in crisi e incapace di creare vere occasioni da gol. Nel finale il var annulla un calcio di rigore per la squadra di Conti (Giampaolo è in tribuna) perché in realtà a scontrarsi sono stati proprio due giocatori della Sampdoria. Restano 45 minuti per provare a raddrizzare la partita.



49′ Dopo aver visto l’azione l’arbitro Ayroldi ritorna sulla sua decisione: in effetti lo scontro è tra due giocatori della Sampdoria

46′ Ammonito Palladino per proteste

46′ Calcio di rigore per la Sampdoria, ma l’arbitro va a vederlo.

46′ Ammonito Pessina, fallo su Villar

45′ Un minuto di recupero.

43′ Altro schema del Monza, palla rasoterra per Ciurria che dal limite prova la conclusione. Nulla di fatto

42′ Calcio d’angolo per il Monza. Sulle fasce la Sampdoria è sempre in difficoltà

38′ La Sampdoria spreca una buona occasione: Rincòn verticalizza per Gabbiadini, ma il mancino sbaglia tutto con una specie di tiro-cross alto da posizione defilata

36′ Djuricic perde una scarpa durante un contrasto, l’arbitro fischia e fa riprendere il gioco

29′ Altra occasione Monza: ci prova Rovella dalla distanza, Audero vola e devia

28′ Ancora Sabiri impegna il portiere, che respinge coi pugni

28′ Gran tiro di Sabiri, che Di Gregorio mette sopra la traversa on un colpo di reni

26′ Errore in disimpegno di Ciurria, la Sampdoria guadagna un corner

24′ Sabiri atterrato al limite si vede fischiare il fallo contro per aver toccato di braccio il pallone nella caduta

23′ Punizione di Sensi che serve arretrato Pessina, tiro dal limite che Audero non si fida a bloccare e respinge di pugno

22′ Giallo anche per Bereszynski, intervenuto in scivolata su Augusto

18′ Ammonito Murillo, fallo su Pessina

18′ Tocco di testa di Rincòn per Gabbiadini in area di rigore, Di Gregorio esce coi pugni e sventa il pericolo

17′ Sampdoria che gioca praticamente con tre attaccanti: Djuricic e Gabbiadini sono sulla stessa linea molto esterni

11′ Monza in vantaggio con Pessina: cross dalla sinistra di Sensi, Ciurria la mette in mezzo di testa e per Pessina è facile insaccare in rete a due passi dalla linea di porta

6′ Djuricic e Izzo entrambi a terra per una zuccata reciproca

4′ Calcio piazzato di Pessina dai 20 metri, palla centrale e debole facile preda di Audero

1′ Si parte con palla al Monza, che attacca verso la Sud

“Al tuo fianco io sarò”. Coreografia con questo striscione fimato da tutti i gruppi della tifoseria organizzata all’ingresso delle squadre in campo.

Partita importantissima per la Sampdoria e per il suo allenatore quella che sta per cominciare al Ferraris contro il Monza. Giampaolo si affida alla coppia Gabbiadini-Caputo. Torna Colley in difesa, al suo fianco Murillo. In cabina di regia Villar. La partita è un inedito per la serie A.

Sampdoria-Monza 0-3

Reti: 11′ Pessina; 67′ Caprari; 95′ Sensi



Sampdoria: Audero, Bereszynski (68′ Conti), Colley, Murillo, Augello, Villar (57′ Vieira), Rincòn, Sabiri, Djuricic (68′ Verre) Gabbiadini (74′ Pussetto), Caputo (57′ Quagliarella).

Allenatore: Conti.

A disposizione: Contini, Amione, Ferrari, Yepes, Murru, Leris, Trimboli.

Monza: Di Gregorio, Caldirola, Marì, Izzo (71′ Birindelli), Ciurria (71′ Donati), Rovella, Sensi, Augusto, Pessina (84′ D’Alessandro), Caprari (84′ Barberis), Mota (61′ Gytkjaer).

Allenatore: Palladino.

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Machin, Valoti, Ranocchia, Antov, Colpani, Bondo, Carboni, Vignato.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Ammoniti: Murillo, Bereszynski (S), Pessina, Palladin, Mota (M)

Spettatori: abbonati 14.550, rateo 156.387,23. Paganti 5.256, incasso 81.256.