Sampdoria, giornalista “non gradito” allontanato dall’incontro stampa a Bogliasco

Genova. In occasione dell’incontro stampa pre Samp-Monza che si è tenuto oggi a Bogliasco, nel centro sportivo della Sampdoria, “il collega Marco Bisacchi è stato allontanato senza precise motivazioni da Alberto Marangon, capo dell’ufficio stampa della Sampdoria”. Lo riportano i sindacati e le associazioni dei giornalisti.

“Decisione sorprendentemente avallata anche dallo stesso allenatore Marco Giampaolo, all’origine di questa iniziativa pare ci siano alcuni articoli scritti dal collega non ritenuti graditi dalla proprietà” scrivono in una nota l’Unione Stampa Sportiva Italiana, il Gruppo ligure Giornalisti Sportivi, l’Associazione ligure della Stampa e l’Ordine ligure dei Giornalisti.

Le istituzioni denunciano “quella che ritengono una palese violazione del diritto di cronaca” ed esprimono “totale solidarietà al collega Marco Bisacchi e nel rispetto dei ruoli si chiedono in primis le motivazioni, quindi il ripristino di un dialogo corretto e senza divieti all’insegna della tradizione del club ligure”.

La Sampdoria replica in una nota: “Il sig. Bisacchi era stato avvisato della mancata presenza al post-conferenza per motivi che sono stati chiariti direttamente con il medesimo e che nulla hanno a che vedere con articoli, giudizi e/o valutazioni del giornalista ma con il mancato rispetto delle modalità di partecipazione alla stessa. L’allenatore Giampaolo non ha avvallato alcuna decisione per il semplice fatto che tali decisioni non rientrano nelle sue mansioni e competenze. Da sempre l’U.C. Sampdoria ha mantenuto rapporti corretti con il mondo dei media nel rispetto reciproco delle differenti posizioni e pensieri e ne è ulteriore testimonianza e conferma il fatto che venga concesso ai giornalisti della carta stampata un momento con il mister per valorizzare il proprio lavoro”.