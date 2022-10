Sampdoria, finalmente i primi tre punti. Stankovic: “Ragazzi fantastici, la voglia, il sacrificio e la fortuna ci hanno premiato”

Cremona. Undici giornate aspettando il primo hurrà. Lo hanno atteso per circa tre mesi i tifosi blucerchiati, un urlo liberatorio che, per il momento, è riuscito a far passare in secondo piano persino le voci inerenti al passaggio di proprietà e le difficoltà finanziarie di un club certamente in affanno, ma mai come in questo momento in sintonia con i propri supporter.

Un settore ospiti strabordante è stata infatti l’insidia con cui si è trovato a fare i conti Dessers (attaccante della Cremonese ipnotizzato dal para-rigori Audero), una presenza trasformatasi in quel “qualcosa in più” che ha trascinato la Sampdoria verso la conquista di una vittoria fondamentale contro i biancolilla guidati da Massimiliano Alvini.

A dirla tutta non è stata una partita splendida sotto il punto di vista della qualità, ma in quanto ad intensità certamente le due contendenti non si sono risparmiate. “Provo tanta emozione – ha dichiarato Stankovic nel post partita -, un’emozione completa perché sembra che abbiamo giocato in casa. I ragazzi sono stati spettacolari. Ci sono stati errori, ma adesso non mi interessa l’analisi del match. Era importante vincere e lo abbiamo fatto: prima soffrendo, poi creando qualcosa, infine ci hanno premiato la voglia, il sacrificio e la fortuna.”

Sulla prestazione dei singoli il tecnico ha aggiunto: “Non posso insegnare come si gioca a calcio a giocatori di quest’età, sono già completi e hanno dato tutto. Yepes è entrato alla grande, Amione ha giocato titolare e ho avuto risposte positive. Leris invece ha portato vivacità in campo, questo mentre Audero è stato monumentale proprio come Contini contro l’Ascoli. È bello poter contare su due portieri forti e su due uomini straordinari”.

È terminata con le suddette dichiarazioni l’intervista rilasciata da Dejan Stankovic, tecnico dunque riuscito a riportare il sorriso in casa Samp proprio prima dell’incrocio con il suo passato, quell’Inter contro cui, sabato prossimo, i blucerchiati dovranno certamente mostrare qualcosa in più per non disperdere il ritrovato entusiasmo dell’ambiente.