Sampdoria a testa alta con l’Inter, le partite da non fallire saranno con Fiorentina, Torino e Lecce

Milano. La Sampdoria gioca bene nei primi venti minuti di gioco, aggressiva, alta, compatta, non permettendo all’Inter di uscire palla al piede, poi entra in scena la netta superiorità tecnica dei nerazzurri, che vincono, con merito, il match.

“Perdere 3-0 con l’Inter ed uscire da San Siro con la convinzione che la squadra abbia dato tutto”… è il messaggio che mi ha mandato, uno dei tanti tifosi blucerchiati che questa sera hanno sostenuto la Sampdoria con grande trasporto.

Stanno sfollando dallo stadio e si apprestano al viaggio di ritorno giù per la Milano Serravalle, ma sembra che abbiano ancora tanta adrenalina in corpo, nonostante due ore di tifo incessante e lo si intuisce dai messaggi che arrivano: “Se giochiamo con questa determinazione, in Serie B non ci andiamo”.

Anche il terzo messaggio lancia spunti positivi : “Non abbiamo mollato fino all’ultimo, noi ad incitare e loro in campo a cercare il goal, anche al 90′, quando abbiamo costretto il portiere nerazzurro a due belle parate d’istinto‘.

Chiude il quarto tifoso: “Non era certo a San Siro che dovevamo prendere punti, quelli dovremo farli con Fiorentina, Torino e soprattutto Lecce, forza Samp, ci salviamo, perché la squadra è viva e sta mostrando miglioramenti costanti, sia fisicamente che nell’atteggiamento“. Mentre il commento del cronista che ha visto il match, sofferma le note positive proprio sull’atteggiamento coraggioso, mentre le negative sono evidenziate dalla poca capacità di fare male davanti.