Salute e sicurezza sul lavoro, la riunione dei delegati sindacali per fare il punto

Genova. A livello nazionale nel 2022 sono stati registrati seicento morti e quattrocentomila infortuni sul lavoro, con il 77% di irregolarità aziendali. A fronte di questi che non sono solo numeri ma persone, Cgil Cisl Uil hanno deciso di organizzare una settimana di mobilitazione e assemblee che culminerà nella manifestazione di sabato 22 ottobre a Roma.

A livello genovese Cgil Cisl Uil hanno organizzato per mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 9.30 presso il Bi.Bi Service in via XX Settembre, 41 la riunione delle delegate e dei delegati sindacali di Cgil Cisl Uil. Durante la giornata saranno affrontate le problematiche relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e le proposte delle organizzazioni sindacali a tutela di lavoratrici e lavoratori.

L’introduzione dei lavori sarà affidata a Igor Magni Segretario Generale Camera del Lavoro di Genova. Le conclusioni saranno a cura di Angelo Colombini Segretario Nazionale Cisl. Modera la giornata il Segretario Confederale Uil Liguria Fabio Servidei.