Sabato al Teatro Soc di Certosa “Sotto la tenda”, un’avventura tra mari e deserti

Genova. Un’avventura tra mari e deserti che parte dal Marocco, per “incantare” grandi e piccini coi colori e i profumi di un mondo lontano. Sabato 22 ottobre (ore 17.30) al Teatro Soc di Certosa (via San Bartolomeo della Certosa 11) va in scena “Sotto la tenda”, spettacolo di e con Abderrahim El Hadiri, prodotto da Cicogne Teatro e parte della rassegna “Trans Culture” realizzato da Forevergreen con Suq Genova e NoOx Worldwide.

Il viaggio di “Sotto la tenda” parte dal Marocco, paese di origine di Abderrahim El Hadiri, e le sabbie colorate disegnano città, deserti, montagne e mari, mentre nell’aria si spandono i profumi di un mondo lontano. Al centro della scena, attorno al tappeto che rappresenta il conforto dei viaggiatori, bambine e bambini incontrano personaggi magici, raggiungono paesi lontani e si imbattono in avventure imprevedibili. Lo spettacolo è preceduto (ore 17) da una merenda con focaccia, dolci arabi e tè alla menta. Ingresso gratuito ma, visti i posti limitati, è consigliata la prenotazione: SUQ Genova – WhatsApp 329 2054579.

IL PROGRAMMA DI “TRANS CULTURE”

Realizzato da Forevergreen in collaborazione con Suq Genova, NoOx Worldwide e altri soggetti del territorio, il progetto “T. R. A. N. S. CULTURE” ha preso ufficialmente il via sabato 15 ottobre al Teatro Gustavo Modena di Sampierdarena con il concerto audiovisivo “Unspoken Words” di Max Cooper.

La rassegna prosegue sabato 22 ottobre (ore 17.30) al Teatro SOC di Certosa (ore 17.30) con “Sotto la tenda” di Abderrahim El Hadiri, preceduto da una merenda per bambini e famiglie con focaccia, dolci arabi e tè alla menta. Venerdì 4 novembre (ore 19) Electropark cura uno spettacolo di visual mapping a Villa Pallavicino Gardino (ai piedi del palazzo WTC di Sampierdarena) in collaborazione con il Gruppo IPI, con degustazioni, musica e dj set di Modus. Sabato 5 novembre (ore 19) al Teatro SOC di Certosa va in scena “ImbaRazzismi” di Kossi Komla Ebri con la Compagnia del Suq. A seguire (ore 20.30) cena conviviale con cibi genovesi e africani. Sabato 12, sabato 19, sabato 26 novembre, sabato 3 e sabato 10 dicembre (sempre ore 11.30) tocca ai laboratori di teatro partecipato alla Casa di Quartiere 13D Certosa, che chiudono sabato 17 dicembre con una dimostrazione pubblica dei risultati del percorso. Sabato 26 novembre in programma altri due eventi: un talk dal titolo “Periferie al centro per una nuova cultura del territorio” (ore 18) e lo spettacolo dal vivo con Alassane e il duo Karamu, entrambi al Centro Civico Buranello. Lungo tutta la giornata di sabato 10 dicembre in via Buranello e nei pressi del Centro Civico si tiene l’evento conclusivo di Trans Culture con musica, teatro con diversi artisti tra cui S.A.B. e Nina Kipiani, street art a cura dell’artista Cesare Bignotti e narrazioni con la Compagnia del Suq.

La maggior parte delle iniziative, anche di spettacolo e laboratoriali, sono a ingresso gratuito. Trans Culture è realizzato in collaborazione con Cara di Quartiere 13D Certosa, Centro Civico Buranello, Teatro Nazionale di Genova, Teatro SOC Certosa, Villa Giardino e Virgo Club.

“TRANS CULTURE”

Quindici eventi in programma nel ponente genovese da ottobre a dicembre, tra spettacoli musicali, teatrali e visivi, e laboratori. “Trans Culture – Territori Rigenerazione Arti Narrazioni Spettacolo, a Sampierdarena e Certosa” è un progetto per portare nella periferia del Ponente di Genova una rassegna di spettacoli musicali, teatrali e visivi e laboratori. Il progetto è realizzato da Forevergreen con Suq Genova e NoOx Worldwide ed è vincitore del Bando “Per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città di Genova” nell’ambito dell’Accordo di Programma MIC – Comune capoluogo della città metropolitana di Genova”, promosso dal Comune di Genova e dal Ministero della Cultura.