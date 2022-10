Rugby, weekend amaro per le squadre liguri: festeggia solo Amatori Genova in Serie C

Genova. Purtroppo anche la seconda giornata del Campionato di Serie A ha segnalato due sconfitte per le squadre liguri. Il CUS Genova ha subito un pesante passivo allo storico campo “Mario Giuriati” di Lambrate con il neopromosso CUS Milano, ora primo in classifica, mentre la Pro Recco è stata superata al Carlini Bollesan da un Noceto che non nasconde certo intenzioni da primato.

Per il Recco mete di Tagliavini ed Armijos e due trasformazioni di Mauriziano, mentre per il CUS mete di Felici e Satta con le trasformazioni di Corona.

Anche la Serie B non ha sorriso alla nostra regione ed il Savona nella sua prima storica partita in questa categoria, nonostante una coraggiosa e grintosa prestazione, ha ceduto alla distanza ad un Monferrato più esperto.

Al “Fontanassa”, però, si è comunque festeggiato in quanto per l’occasione il Presidente del CR Liguria, Enrico Mantovani, ha consegnato ufficialmente la Coppa assegnata al club biancorosso in merito alla promozione fra i cadetti ottenuta il giugno scorso.

Doppia affermazione, invece, per i colori dell’Amatori Genova che nell’esordio in Serie C , nella fase di qualificazione, ha espugnato il Carlini Bollesan dei cadetti del CUS Genova, e fra gli Under 17 sabato pomeriggio, a Casella, ha fatto suo il confronto con i pari età del CUS Genova, raggiungendo così il primo posto in classifica, inseguito da un caparbio Province dell’Ovest.

SERIE A GIRONE 1 (GIORNATA 2)

Pro Recco – Noceto 14/43

CUS Milano – CUS Genova 45/14

Promotica I Centurioni – A.S.R. Milano 24/6 (giocata sabato)

Biella – Parabiago 8/31

Parma – TK GROUP VII Torino 27/27

Amatori Alghero in sosta

CLASSIFICA GENERALE: CUS Milano punti 10, Parabiago e Noceto 9, Parma 7, A.S.R. Milano 5, Promotica I Centurioni 4, TK GROUP VII Torino 3, Biella 1, Alghero, Pro Recco, CUS Genova e punti 0.

SERIE B GIRONE 1 (I GIORNATA)

Savona-Unione Monferrato 8/20

Varese-Amatori Capoterra 7/36

Bergamo-Tutto Cialde Lecco 10/35

Probiotical Amatori Novara-Amatori & Union Milano 3/58

Olbia-Piacenza 5/74

Ivrea in sosta

CLASSIFICA GENERALE: Capoterra, Piacenza, Lecco 5, Amatori&Union Milano e Union Monferrato 4, Ivrea, Savona, Bergamo, Olbia, Varese e Novara punti 0.

SERIE C FASE QUALIFICAZIONE POULE 1 (I GIORNATA)

CUS Genova/B – Amatori Genova 19/30

DR Ferroviaria Italia Spezia – Union Riviera 37/0

Province dell’Ovest ha riposato.

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Genova e DR Spezia punti 5, Province dell’Ovest, Union Riviera e CUS Genova/B punti 0.

UNDER 19 FASE PRE-CAMPIONATO (GIORNATA 2)

Pro Recco – TK GROUP VII Torino 19/26

Rho in sosta

CLASSIFICA: Pro Recco e TK GROUP VII Torinopunti 5, Rho 1.

UNDER 17 FASE QUALIFICAZIONE (GIORNATA 2)

Amatori Genova-CUS Genova 29/17

Province dell’Ovest – Union Riviera 36/12

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Genova punti 10, Province dell’Ovest 9, CUS Genova 1, Union Riviera punti 0.