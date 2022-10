Rugby, squadre liguri a secco: in seria A ko del Cus Genova a Biella e della Pro Recco a Parma

Genova. Proseguono i campionati nazionali di rugby che vedono impegnate tre formazioni liguri, ma anche per questa domenica sono arrivare tre sconfitte.

In attesa di tempi migliori rimane poco da dire sulle rispettive prove dei club regionali, con un CUS Genova in Serie A messo sotto (57/10) dalla capolista del girone 1, quel Parabiago che anche l’altra domenica andò ad espugnare il difficile campo del Biella. Per gli universitari genovesi è andato in meta il solo Migliorini, mentre Corona ha siglato la relativa trasformazione, ed un penalty.

La Pro Recco invece è stata battuta (29/7) a Moletolo dal Parma subendo cinque mete e segnandone una con Lorenzo Romano ed una trasformazione di Mauriziano.

Battuta d’arresto in Serie B anche per il Savona che a Piacenza ha incontrato un avversario di livello superiore. Unica meta ligure di Samuel Trentin.

Domenica prossima altri importanti appuntamenti: per il CUS ci sarà il Noceto al CarliniBollesan, per la Pro Recco turno di riposo, mentre il Savona ospiterà i sardi dell’Amatori Capoterra.

Intanto oggi pomeriggio in Serie C lo Spezia ha espugnato (10/5) il Comunale di Casella dell’Amatori Genova. Partita estremamente equilibrata, molto combattuta, con continui capovolgimenti di fronte e grande carattere da ambo i lati, con meta spezzina di Adil Tabi, con la trasformazione messa a segno da Luca Gabrielli e meta finale genovese di Francesco Rattazzi.

SERIE A GIRONE 1 (GIORNATA 3)

Parma – Pro Recco 29/7

Parabiago – CUS Genova 57/10

Noceto – CUS Milano 13/12

TK GROUP VII Torino – Biella 21/16

Amatori Alghero – Promotica I Centurioni 22/32

A.S.R. Milano in pausa

CLASSIFICA GENERALE: Parabiago punti 14, Noceto 13, Parma 12, CUS Milano punti 11, A.S.R. Milano 5, Promotica I Centurioni 9, TK GROUP VII Torino 7, Biella 2, Alghero, Pro Recco, CUS Genova punti 0.

SERIE B GIRONE 1 (II GIORNATA)

Piacenza – Savona 29/5

Tutto Cialde Lecco – Varese 60/0

Amatori Capoterra – Ivrea 24/3

Unione Monferrato – Probiotical Amatori Novara 57/0

Amatori&Union Milano – Olbia 69/5

Bergamo in sosta

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Capoterra, Piacenza, Lecco 5, Amatori&Union Milano punti 10, Union Monferrato 8, Ivrea, Savona, Bergamo, Olbia, Varese e Novara punti 0.

SERIE C FASE QUALIFICAZIONE POULE 1 (II GIORNATA)

Amatori Genova – DR Ferroviaria ITALIA Spezia 5/10

Union Riviera – Province dell’Ovest 17/31

CUS Genova/B in pausa

CLASSIFICA GENERALE: DR Spezia punti 9, Amatori Genova 6, Province dell’Ovest 5, Union Riviera e CUS Genova/B punti 0.

UNDER 19 FASE PRE-CAMPIONATO (GIORNATA 2)

TK GROUP VII Torino – Rho 24/17

CLASSIFICA: TK GROUP Torino punti 10, Pro Recco punti 6, Rho 1.

UNDER 15 PRIMA FASE (III GIORNATA)

Province dell’Ovest/Pro Recco – Amatori Genova 7/38

S.E.&.0.