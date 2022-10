Rugby, in Serie A Cus Genova sfiora la vittoria con la seconda Noceto

Liguria. Il Campionato di Serie A prosegue, ma per il rugby ligure purtroppo non è arrivata la prima affermazione stagionale, e neppure alcun punto di bonus.

La Pro Recco era in sosta programmata, mentre il CUS Genova ha cercato di sfruttare al meglio il test casalingo con i parmensi del Noceto, formazione d’alta classifica e con obiettivi da primato. Ed in questa occasione gli universitari genovesi di Bernardini e Sandri, pur pareggiando con gli emiliani il computo delle mete, hanno lasciato sconfitti il campo per i numerosi penalty subiti. Prestazione coraggiosa per il CUS, che per un certo periodo addirittura ha condotto il risultato, ma subendo la veemente reazione di un’avversaria fisicamente imponente. La sfida termina sul risultato di 13-22.

Domenica prossima CUS in trasferta ad Alghero, mentre la Pro Recco sarà al CarliniBollesan per vedersela con Promotica I Centurioni.

In Serie B il neopromosso Savona, pur lasciando la vittoria finale ai sardi di Capoterra, è riuscito a incamerare il punto di bonus difensivo, il primo assoluto in questo torneo.

Per quanto riguarda le giovanili, giornata positiva per i colori biancoblu delle Province dell’Ovest, vincitori del girone fra gli Under 17, mentre in Serie C superando l’Amatori Genova, si piazza al definitivo secondo posto. Le Fasi di qualificazioni sono concluse, ed in settimana probabilmente sapremo quale sarà il nuovo percorso per i club liguri.

SERIE A GIRONE 1 (GIORNATA 4)

CUS Genova – Noceto 13/22

Parma – A.S.R. Milano 32/9

CUS Milano – Parabiago 15/16

Biella – Amatori Alghero 24/18

PROMOTICA I Centurioni – TK GROUP VII Torino 21/5

Pro Recco in sosta.

CLASSIFICA GENERALE: Parabiago punti 18, Noceto e Parma 17, I Centurioni 13, CUS Milano 12, TK GROUP VII Torino e Biella 7, A.S.R. Milano 5, Alghero 1, Pro Recco, CUS Genova punti 0.

SERIE B GIRONE 1 (III GIORNATA)

Savona – Amatori Capoterra 16/21

Bergamo – Unione Monferrato 18/15

Tutto Cialde Lecco – Piacenza 22/21

Varese – Amatori & Union Milano 5/35

Ivrea – Olbia 30/10

PROBIOTICAL Amatori Novara in pausa.

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 15, Capoterra, eLecco 14, Piacenza 11, Union Monferrato 10, Ivrea 5, Bergamo 4, Savona 1, Olbia, Varese e Novara punti 0.

SERIE C FASE QUALIFICAZIONE POULE 1 (III GIORNATA)

Province dell’Ovest – Amatori Genova 34/19

DR Ferroviaria Italia Spezia – CUS GenovaB 17/6

Union Riviera in pausa.

CLASSIFICA GENERALE: DR Spezia punti 13, Province dell’Ovest 10, Amatori Genova 6, Union Riviera e CUS Genova/B punti 0.

UNDER 19 FASE PRE-CAMPIONATO (FINALE)

CUS Milano – Pro Recco 17/10

UNDER 17 – FASE QUALIFICAZIONE (III GIORNATA)

Province dell’Ovest – Amatori Genova 26/16

Union Riviera – CUS Genova 0/14

CLASSIFICA GENERALE: Province dell’Ovest punti 14, Amatori Genova 10, CUS Genova 5, Union Riviera punti 0.