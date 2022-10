Rugby, il Cus cerca il riscatto dopo due sconfitte: domenica l’avversario sarà il Parabiago

Genova. Trasferta ad alto tasso di difficoltà nel campionato nazionale di Serie A per il CUS Rugby che domenica (ore 15:30) farà visita al Rugby Parabiago, attualmente secondo della classe con 9 punti in classifica.

Gli uomini di Sandri e Bernardini sono reduci da due sconfitte nelle prime due giornate, patite contro il Rugby Parma in casa e contro il CUS Milano in trasferta, e questo weekend cercheranno il riscatto.

Sarà esordio in campionato invece per la squadra femminile, militante in Serie A: le ragazze biancorosse, aggregate da tutorate ai Lions Tortona, saranno impegnate sempre domenica alle 15:30 contro I Centurioni, compagine che ha raccolto l’eredità del Rugby Rovato.