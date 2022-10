Rubens e Genova Superba, al via incontro al teatro Tiqu della Maddalena

Genova. Oggi alle ore 18, l’associazione Sarabanda in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, organizza un incontro presso il TIQU Teatro Internazionale di Quartiere, in piazzetta Cambiaso, dal titolo “Punti di vista. Genova negli occhi dei viaggiatori tra XVII e XVIII secolo”.

Rubens e il suo mondo approderanno anche nel cuore del centro storico per restituire parte della bellezza della Genova Superba che troviamo anche nei suoi dipinti.

In collaborazione con Palazzo Ducale, tra gli eventi collaterali all’esposizione Rubens a Genova (dal 6 ottobre 2022 al 22 gennaio 2023) e nell’ambito di “Genova per Rubens. A Network”, questo appuntamento aperto a tutti (gratuito) racconterà tra chiacchiere, letture e immagini il volto della città delineato anche dal prezioso passaggio di Rubens che ancora oggi contribuisce in modo determinante restituendo al mondo in maniera organica il tesoro architettonico che costituisce la spina dorsale della Superba e fissando per sempre sulla tela le fisionomie dei suoi cittadini più illustri.