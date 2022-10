Ruba nel supermercato e colpisce con una bottiglia di birra una cliente: arrestato.

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 65enne per i reati di tentata rapina e lesioni personali aggravate. Ieri mattina presso il supermercato “Conad” di via Carloforte due commesse hanno notato un uomo danneggiare una confezione di birra per trafugarne una bottiglia e poi occultare sotto la propria giacca della frutta.

Le due donne hanno quindi seguito il 65enne diretto verso l’uscita ma quando hanno provato a fermarlo questi ha iniziato a spintonarle e a lanciare la bottiglia precedentemente sottratta contro una cliente del supermercato, ferendola.

Nello stesso tempo sono arrivate sul posto due volanti allertate poco prima da un altro dipendente, che hanno calmato e trasportato l’uomo in Questura, dove è stata notiziata la competente Autorità Giudiziaria disponendo per oggi il processo con rito direttissimo.