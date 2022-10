Riscaldamento globale, Genova al nono posto nella classifica delle città europee più colpite

Genova. La città di Genova è al nono posto fra le città europee più colpite dal riscaldamento globale. Al decimo posto, sostanzialmente a pari merito, l’unica altra città italiana, è Napoli. Lo afferma la ong statunitense sul clima Climate Central, che ha elaborato un Indice globale della variazione climatica (Csi-Global), per valutare l’impatto del cambiamento climatico sulle temperature locali nel mondo.

La classifica europea delle città più colpite dal riscaldamento globale vede in testa Longyearbyen alle Isole Svalbard (Norvegia), seguita da Madrid, La Valletta, Valencia, Saragozza, Douglas sull’Isola di Man, Barcellona, Torshavn alle Isole Faroe, e appunto Genova e Napoli.

Il capoluogo ligure, che pure nella passata estate ha registrato meno giornate da bollino rosso o arancione rispetto ad altre grandi città italiane, sta comunque vivendo una stagione record per quanto riguarda le temperature, al di sopra della media autunnale sia di giorno sia di notte.

L’Indice Csi (Climate Shift Index) misura con un valore da 1 a 5 la probabilità che la temperatura di un singolo giorno in una singola città sia stata influenzata dal cambiamento climatico. La media dell’Indice su 365 giorni permette di conoscere quanto il riscaldamento globale abbia colpito la città. Il periodo considerato è dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022, le località prese in esame più di 1.000.

C’è da dire che le città europee vedono un indice molto inferiore rispetto ad altre località nel mondo. Per fare un esempio in Africa la città più “calda” è stata Moroni alle Comore (indice Csi medio 4,1), Grenada guida la classifica in Nord America (4,2), ma la città in Europa in testa alla classufica, Longyearbyen, ha 1,1 e Genova, nona, ha 0,7.

Climate Central ha fatto un elenco anche delle città europee colpite con la popolazione maggiore. In testa c’è Madrid, seguita da Mosca, Londra, Barcellona, San Pietroburgo. Al sesto posto c’è Roma, poi Valencia, Saragozza e Berlino. Al decimo posto si trova Napoli.