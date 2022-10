Riparte la Serie D per il Cus Volley, coach Serra: “Squadra giovane, l’obiettivo è mantenere una categoria regionale”

Genova. Dopo la partenza del campionato nazionale di Serie B di volley, è ripartita ufficialmente anche la stagione della prima squadra femminile del Cus Genova, guidata da Riccardo Serra e impegnata nel campionato di Serie D. Una squadra giovanissima, figlia di scelte importanti da parte della sezione pallavolistica della Polisportiva.

La rosa è composta da metà squadra U16 e da metà squadra U18, con l’eccezione di due Over 20. In particolare, sei atlete U16, tra le quali due quattordicenni e una quindicenne per la Serie D. “Siamo un gruppo da formare e disomogeneo per esperienza pallavolistica – racconta il tecnico – ne conosciamo i rischi, ma voglia fare un lavoro importante”.

Sarà Matteo Chiacchetta a supportare Riccardo Serra. Già membro dello staff tecnico biancorosso nella passata stagione, quest’anno avrà un ruolo ancora più centrale nei gruppi che compongono la prima squadra e darà una mano concreta sul campo. Due tecnici di secondo livello alla guida di una prima squadra femminile che ha voglia di sorprendere.

Nel weekend l’esordio, in cui le biancorosse sono state sconfitte dal Volleyscrivia, ma nessuna preoccupazione da parte del tecnico. “Sarà un campionato difficile in cui cercheremo di arrivare a un livello minimo tra circa tre mesi”. Quale l’obiettivo stagionale? “Mantenere una categoria regionale – svela Serra – perché ti permette di agevolare lo sviluppo delle giocatrici. Vedremo dove saremo, dobbiamo lavorare con tanto coraggio indipendentemente dai risultati iniziali”.

In chiusura un pensiero sulla scelta di molto ragazze della squadra. “Non è scontato che ragazze di 14 e 15 anni che sono partite dal basso decidano di fare un salto di tre categorie – spiega Serra – magari non giocando per tanto tempo anziché giocare da titolari nelle categorie inferiori. Le ragazze hanno accettato di mettersi in gioco in questo percorso di crescita, quindi con una società e allenatori così coraggiosi le difficoltà si superano più velocemente”.