Riparazioni navali, sindacati pronti alla protesta contro l’ipotesi di trasferimento: domattina assemblea dei lavoratori al varco

Genova. Un’assemblea retribuita di due ore e una possibile protesta in strada per dire no all’ipotesi di spostamento delle riparazioni navali per consentire la creazione di una viabilità ordinaria e di una ciclabile che unisca il porto antico con la Fiera di Genova.

E’ questa la prima mossa di Fiom, Fim e Uilm dopo l’incontro che si sarebbe tenuto la scorsa settimana tra il sindaco di Genova Marco Bucci e gli industriali del porto, un incontro che avrebbe avuto lo scopo di sondare i pareri sulla possibilità di un ‘trasloco’ per dare respiro al waterfront e al suo collegamento con il porto antico..

Ieri in consiglio comunale l’assessore al porto Francesco Maresca ha escluso l’ipotesi: Assolutamente nego che si stia pensando a un trasferimento delle riparazioni navali in altre aree ed è impensabile, in questo momento e in futuro, aprire quell’area portuale al passaggio del traffico urbano” ha detto rispondendo a un’interrogazione dell’opposizione.

Ma i sindacati non si fidano e chiedono chiarezza: “Al di là di quello che viene detto ufficialmente c’è troppa poca chiarezza su un’area rispetto alla quale noi chiediamo invece stabilità e opportunità di sviluppo – dice il segretario genovese della Fiom Stefano Bonazzi – per questo domani abbiamo deciso di parlare di questo con i lavoratori”. L’appuntamento per l’assemblea è dalle 10 alle 12 al varco delle Grazie in piazza Cavour.