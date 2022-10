Genova. I lavoratori delle riparazioni navali, dopo un’assemblea al varco delle Grazie, hanno bloccato la strada in piazza Cavour per poi dirigersi in corteo verso Palazzo San Giorgio. È la protesta per dire no all’ipotesi di spostamento dei bacini per consentire la creazione di una viabilità ordinaria e di una ciclabile che unisca il porto antico con la Fiera di Genova. In mattinata si svolgerà un incontro in Autorità portuale.

E’ questa la prima mossa di Fiom, Fim e Uilm dopo l’incontro che si sarebbe tenuto la scorsa settimana tra il sindaco di Genova Marco Bucci e gli industriali del porto, un incontro che avrebbe avuto lo scopo di sondare i pareri sulla possibilità di un ‘trasloco’ per dare respiro al waterfront e al suo collegamento con il porto antico.

Nei giorni scorsi in consiglio comunale l’assessore al porto Francesco Maresca ha escluso l’ipotesi: “Assolutamente nego che si stia pensando a un trasferimento delle riparazioni navali in altre aree ed è impensabile, in questo momento e in futuro, aprire quell’area portuale al passaggio del traffico urbano” ha detto rispondendo a un’interrogazione dell’opposizione”.

“Non è tanto quello che si sono detti venerdì, ma quello che sta succedendo intorno che ci lascia molto perplessi – commenta oggi Luca Marenco, responsabile della Fiom per le riparazioni navali -. Il mercato navale non aspetta bacini nuovi e spostamenti, va dove c’è spazio. I bacini ci sono, i bacini sono qua, cerchiamo di investire sulle riparazioni navali. Le alternative a Genova non ci sono”. A breve l’incontro a Palazzo San Giorgio: “È doveroso chiedere ad Autorità portuale le prime risposte”.