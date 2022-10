Ribaltamento a mare, Fim Cisl Liguria: “L’occupazione in Fincantieri aumenterà di una volta e mezza”

Genova. “Bene la notizia del via libera anche se con prescrizioni da parte del Comune di Genova per il piano presentato dall’Autorità Portuale: il ribaltamento a mare è fondamentale per lo sviluppo del cantiere di Sestri Ponente di Fincantieri”, dicono in una nota il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano e il segretario regionale Fabio Carbonaro.

“I risvolti occupazionali grazie a quest’opera sono straordinari: attualmente il cantiere impiega permanentemente 900 persone, 3500-4000 nei momenti di punta e c’è la possibilità di un aumento considerevole, di circa una volta e mezza”, aggiungono.

“E’ una sfida importante per tutta la città ma non solo, oggi è stato fatto un altro piccolo passo in avanti verso un’infrastruttura che può aprire scenari straordinari anche a livello di produttività”, concludono Venzano e Carbonaro