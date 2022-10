Recco, “Ottobre rosa”: un incontro per la prevenzione dei tumori al seno

Recco. L’importanza della prevenzione dei tumori al seno, a cui è dedicato in Italia il mese di ottobre, verrà sottolineata nel corso di un incontro informativo pubblico, con il patrocinio del Comune di Recco. L’evento dal titolo “La vita, il sogno, la cura” è in programma venerdì 28 ottobre, ore 21, nella Sala Polivalente “Franco Lavoratori”.

Dopo i saluti del sindaco Carlo Gandolfo e dell’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile, la dott ssa Maria Giuseppina Vidili, medico di medicina integrata presso l’Asl3 Genovese e presidente dell’associazione “Antonio Lanza”, e il professor Guglielmo Valenti, presidente del Centro oncologico Liguria Aps, forniranno ai presenti utili indicazioni e consigli in tema di prevenzione dei tumori al seno. Modera la dott.ssa Paola Volpi; intermezzo musicale a cura della professoressa Loredana Ferraris.

“Sosteniamo le iniziative legate all’ottobre rosa in quanto rappresentano preziose opportunità per trasmettere l’importanza della prevenzione. Il tumore al seno rappresenta un problema sociale da affrontare oltre che una malattia da curare” sottolineano il sindaco Gandolfo e l’assessore Aprile.

Le cifre ufficiali indicano che sono circa 800.000 le donne in Italia ad aver vissuto la malattia mentre la percentuale di guarigione, anche sulla base di azioni preventive, si assesta oltre l’80% dei casi.