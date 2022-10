Recco, al via l’installazione delle luminarie natalizie a basso consumo e con orari ridotti

Recco. È cominciata questa mattina l’installazione delle luminarie, che saranno a basso consumo e con orari di accensione ridotti. Gli operai sono al lavoro con le piattaforme aree per sistemare le decorazioni luminose che porteranno in città l’atmosfera del Natale.

L’appello al risparmio energetico coinvolge anche Recco: “Ci adeguiamo alla crisi energetica con soluzioni per contenere le spese grazie all’uso delle nuove tecnologie led che permettono di abbassare i consumi − commenta il sindaco Carlo Gandolfo − inoltre le luminarie verranno spente prima della mezzanotte proprio per limitare l’impatto energetico complessivo ma senza rinunciare alla magia del Natale”.

Come di consueto la città “brillerà” dall’ultima settimana di novembre fino alla prima decade di gennaio ma le luci resteranno accese qualche ora in meno al giorno, a eccezione di Natale e Capodanno. La ditta Verdina Luminarie, che sta installando le illuminazioni, si avvale di innovative tecnologie a led, in grado di unire un elevato rendimento luminoso e un ottimo risultato decorativo, con il vantaggio di bassissimi consumi energetici e ridotte emissioni di Co2. Per l’intera realizzazione delle decorazioni luminose della città di Recco il consumo totale si calcola in 15 Kw/h.