Rapallo Pallanuoto: non basta una buona prestazione, passa la forte SIS Roma

Rapallo. Come preventivabile le ragazze di coach Antonucci devono arrendersi alla forte formazione capitolina. Tuttavia i sette gol di differenza non danno merito alla grande prova di Bianconi e compagne.

Per metà gara le padroni di casa arginano lo strapotere della SIS arrivando all’intervallo lungo sul 6 a 7. Nel terzo periodo le ospiti piazzano un break che alla fine risulterà decisivo, ma le giallo blu mai dome lottano fino alla fine, guidate da una Bianconi incontenibile 6 le marcature personali e palma di Mvp indiscussa dell’incontro. Al netto di qualche errore d’inesperienza una buona gara da parte del Rapallo contro una formazione costruita per altri obiettivi.

Parola a coach Antonucci: “Una buona partita, abbiamo iniziato bene, un approccio molto positivo. Peccato perché nel terzo tempo abbiamo commesso troppi errori nella gestione della fase d’attacco che ci hanno portato a subire gol troppo facili, situazioni che ad una squadra forte come la Roma non si possono concedere. È una gara da cui possiamo imparare molto, ovviamente il valore della Roma non si discute, complimenti a loro. Noi dobbiamo lavorare molto e queste sono le partite ideali per comprendere il livello della pallanuoto in Serie A1. Cercheremo di far tesoro degli errori commessi oggi per continuare nel nostro percorso di crescita”.

Tabellino:

Rapallo Pallanuoto – SIS Roma 11 – 18

(Parziali: 4 – 5; 2 – 2; 2 – 6; 3 – 5)

Rapallo Pallanuoto: Caso, Zanetta, Gitto 2, Rossi, Carrasco j1, Vanelo, Gnetti, Cabona 1, Costa, Cerliani, Bianconi 6, Apilongo 1. All. Antonucci

SIS Roma: Eichelberger, Misiti, Galardi 1, Carosi, Giustini 4, Ranalli 2, Picozzi 1, Tabani 4, Nardini 5, Di Claudio 1, Cocchiere, Papi, Galbani. All. Capanna

Superiorità numeriche: Rapallo 5/11 + 2 rigori segnati.

SIS Roma 5/10 + un rigore segnato.

Uscite per limite di falli Carrasco (R) e Carosi (S) nel quarto tempo.